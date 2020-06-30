殼牌大砍今年油價預測至35美元

繼英國石油（BP）之後，石油巨擘荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）基於新冠肺炎疫情重創原油需求與削弱油價展望，30日將布蘭特原油2020年的均價預測，由每桶60美元大砍至35美元。殼牌同時下修布蘭特原油2021年與2022年的均價預測，從每桶60美元分別下調至40美元與50美元。

此外，BP先前亦調降布蘭特原油長期價格預測，由每桶70美元下調至50美元。

美國西德州指標期油30日盤中下挫1.8％，報38.98美元，布蘭特期油亦下跌1.8％，降至40.95美元。

防範新冠肺炎疫情擴散的全球旅遊禁令，影響超過40億人，導致飛機停飛，路上車輛驟減，壓縮石油需求。

殼牌透過聲明稿向投資人表示，基於新冠肺炎疫情衝擊與「商品價格持續面臨挑戰」，公司重新檢視大部分的業務。

殼牌預期第二季石油銷售恐年減40％，降至每日400萬桶，縮幅大於預估的350萬桶。第二季上游石油和天然氣產量估計平均每日235萬桶，低於首季的271萬桶。殼牌將於7月30日公布第二季業績。

殼牌同日預警，疫情嚴重打擊石油與天然氣需求和價格，第二季恐發生150億至220億美元的稅後資產價值減損，包括天然氣部門減記80至90億美元，上游部門減記40至60億美元，石油產品減記30至70億美元。BP6月稍早表示，第二季可能將資產價格減記130億至175億美元。

瑞士信貸分析師（Thomas Adolff）表示，第二季對許多企業將是最艱難的一季，殼牌的最新訊息向外界發出警訊。

殼牌預估，2020年天然氣均價將在每百萬英熱單位1.75美元，2021年與2022年將回升至2.5美元，2023年再升至2.75美元。