太陽劇團不敵疫情收入為零 聲請破產保護

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，遠近馳名的加拿大現代馬戲團太陽劇團也受到疫情衝擊，收入驟減至零，今天宣布聲請破產保護，並將削減數以千計個工作機會。

太陽劇團（Cirque du Soleil）說，魁北克高等法院（Superior Court of Quebec）將於30日舉行聽證會，倘若獲得批准，公司也將在美國尋求破產保護。太陽劇團正苦於應付逾10億美元（約新台幣297億元）債務。

法新社和路透社報導，太陽劇團在聲明中說，目前已和現有股東進入購買協議階段，其中包括來自美國、加拿大和中國的投資人。

太陽劇團將立即解雇3480名先前已開始休無薪假的員工。

太陽劇團創立於1984年，足跡已遍布全球300多座城市，以迷人的當代音樂馬戲表演讓觀眾沉醉其中，但沒有馬戲團常見的獅子、大象和熊等動物表演。

然而，新型冠狀病毒疾病大流行，擊垮了這個全球知名的馬戲表演團體，太陽劇團被迫取消世界各地的演出，並讓4500多名特技演員和技術人員休無薪假，相當於95%的人力。

太陽劇團娛樂集團（Cirque du Soleil Entertainment Group）執行長拉瑪瑞（Daniel Lamarre）說：「過去36年來，太陽劇團一直是個非常成功且獲利頗豐的組織。然而，2019冠狀病毒疾病疫情爆發以來，我們所有演出被迫取消，收入為零，管理階層不得不採取果斷行動以保護公司的未來。」

「我期待著重整我們的業務，再次團結起來，為全球數以百萬計粉絲創造太陽劇團的神奇魅力。」

太陽劇團未來將在加拿大政府和私人股權公司的協助下，進行債務重組。

太陽劇團已和私募股權投資基金TPG資本公司（TPG Capital）、中國復星國際以及加拿大養老基金魁北克儲蓄投資集團（Caisse de depot et placement du Quebec）簽署協議。根據協議，這些機構將收購太陽劇團的債務並注資3億美元。

此外，魁北克政府投資署（Investissement Quebec）將以2億美元的債務融資形式參與其中，作為投資的一環。