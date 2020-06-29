吉利德公布瑞德西韋售價 7月開始收費

美國吉利德藥廠（Gilead Sciences）周一公開其新冠肺炎治療藥物瑞德西韋（Remdesivir）定價計劃，對美國和其他已開發國家政府，每1劑藥要價390美元（約1萬1,500台幣），美國使用商業保險的病患收費則貴33％至520美元。

吉利德計劃在美國針對使用包括聯邦醫療保險（Medicare）等健保的病患，按一般6劑量的5天療程計算合計收費2,340美元；較長11劑量的10天療程共收4,290美元。

吉利德強調在其他已開發國家的收費標準會跟美國Medicare等一樣。

在美國包含醫院等非政府買家的收費較高。像使用商業保險的病患，每1劑藥要價520美元。按6劑量療程計算即共收費3,120美元，11劑量療程共收5,720美元。

吉利德執行長歐戴（Daniel O’Day）說，美國是公司唯一採取2種要價標準的已開發國家。因為其他國家政府會直接跟藥商議定統一藥價，但美國包括Medicare等醫療保險通常根據法律條文，按照私人市場的藥價來取得折扣價。

吉利德準備7月開始收費。之前美國在5月緊急授權使用瑞德西韋來治療新冠肺炎後，吉利德就捐出瑞德西韋讓政府分配此藥到各地使用。

吉利德已跟美國衛生及公共服務部（HHS）達成協定，HHS和各州政府將負責管理把此藥分配各醫院使用直到9月底為止。接下來在減少供藥限制後，HHS將停止分配管理。

歐戴認為瑞德西韋可讓美國的病患提前4天接受一般治療。以美國1天住院費平均3,000美元計算，此藥能讓病患平均每人省下1.2萬美元住院費用。

外界認為吉利德必須避免顯露出其從公共衛生危機中謀取好處。華爾街認為若疫情持續下去，瑞德西韋在未來2年裡可為吉利德創造數十億美元計的營收。

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