英掀封殺華為風暴 專家：比美禁令恐怖

大陸電信設備巨頭華為早些年投入大量資本研發5G，並積極搶攻歐洲與新興市場份額，獲得巨大成功，但在美國政府2019年5月將其列入實體清單，華為與Google業務往來被迫暫停，使得華為最新一代的手機無法使用GMS服務，甚至在今年5月，企業被限制不能供貨含有美國技術的半導體產品給華為，讓華為連製造產品都面臨困境。有外媒報導指出，英國目前正在研擬新計畫，排除華為。

據英國《每日郵報》報導，英國上議院準備在29日提出法案，以「人權議題」試圖排除華為。這項由上議院經濟事務委員會（Economic Affairs Committee）主席、保守黨籍議員Michael Forsyth與無黨籍上議員阿爾頓（David Alton）所提出的草案，讓英國政府將人權紀錄惡劣的科技公司列為非法行為，英國工黨及自由民主黨也有不少議員表態支持。

華為在去年就遭到智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）指控，參與新疆維吾爾族迫害行動，《路透》上周報導，川普政府內部一份文件顯示，美國政府決定將華為、全球監視器知名廠牌海康威視等20多家陸企認定為受解放軍控制的企業，將替這些陸企實施新制裁鋪路。

然而，英國內閣聲稱，不願在此時釀出更多意外事件，所以不支持上議院提出的法案。資安專家Zak Doffman則是在《富比士》撰文指出，這對於華為來說有巨大風險，照理來說，華為應該會直接切割這類指控，但華為頂多僅聲稱是支援而非直接參與新疆問題。

Zak Doffman認為，華為若表態，這無疑是證明外國對北京當局的指控屬實，加上華為目前在國際上的影響力受到美國打擊後急速下降，甚至連市場份額都是靠大陸市場支撐，也就是說，只要華為在大陸市場一出現風波，導致消費者不再支持華為，所面臨的風險將超過美國實體清單遭斷供GMS服務，以及不能得到美國晶片的壓力。（中時電子報 呂承哲）

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