巴西單日增逾3萬人染疫 各地示威疫情悲觀

今（6/29）日國際財經新聞重點摘要：

1. 巴西單日新增逾3萬人染疫 各地示威疫情更悲觀

巴西衛生部今天表示，巴西在過去24小時新增3萬476人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並有552人病故。

路透社報導，巴西感染人數累計134萬4143人，病故累計5萬7622人。

法新社報導，根據巴西衛生部數據，截至今天，巴西過去7天總計有25萬9105人感染，是疫情爆發至今感染人數最多的一週。

過去7天感染死亡人數7005人，僅低於前一週創下的7285人紀錄。

巴西是全球確診與死亡病例第2多的國家，僅次於美國，迄今仍缺乏有效控制疫情的策略。

民眾不滿總統波索納洛（Jair Bolsonaro）處理疫情的方式，於國內許多城市、甚至遠在斯德哥爾摩、倫敦與巴塞隆納都爆發示威活動，使得疫情更為加劇。

極右翼總統波索納洛堅稱類似「小流感」輕忽新型冠狀病毒的嚴重性，並且譴責地方政府採取的居家隔離措施，以及公然違背在首都巴西利亞實施的社交距離與戴口罩規定。

在里約熱內盧的柯帕加巴納海灘（Copacabana beach），憲兵手持防暴盾牌並以棍子驅離高喊「波索納洛下台」口號的抗議民眾，在場還包括同志驕傲（Gay Pride）遊行與反種族歧視示威。

專家表示，巴西的實際感染與死亡人數可能比官方數據要高出許多。巴西衛生部本週開始對所有疑似病例實施篩檢。

即使疫情仍未獲控制，部分地方政府正在推動重啟經濟。

巴西境內僅次於聖保羅的第2大重災區里約熱內盧，已允許商店重新營業與恢復足球賽事，甚至計劃7月10日讓球迷回到球場觀戰。

（中央社）

2. 新冠確診飆高 澳洲維多利亞省考慮重啟社交距離限制

澳洲的新冠肺炎新增確診病例料將創下逾2個月來單日新高記錄，該國人口第二大的維多利亞省周一表示，已在考慮重新實施社交距離的限制措施。

雖然澳洲許多省份與地區尚未公告最新確診數字，但維多利亞省已公布在過去24小時內新增75起病例，足以讓全國單日確診數改寫4月11日來的新高紀錄。近來澳洲的感染數持續升高，使該國爆發第二波疫情的擔憂升高。澳洲過去曾有幾周的單日新增確診數一直保持在20例以下。

由於確診數激增，維多利亞省已經展開大規模篩檢，其衛生首長沙頓（Brett Sutton）在該省首府墨爾本的記者會上表示，維多利亞省正在考慮重新實施社交距離限制，他表示，該省必須盡一切所能扭轉這個局面。人口超過600萬的維多利亞省5月開始解除防疫封鎖措施，並承諾7月底前解除大部分管制。

由於封鎖措施對澳洲經濟造成重大衝擊，其失業率飆升至7.1%，創下19年新高，經濟也正走向30年來的首次衰退，澳洲總理莫里森一直呼籲各省持續鬆綁限制措施，並堅持澳州經濟不能一直處於停擺。

莫里森亦排除展延600億澳元薪資補貼計畫的可能性，該紓困方案原定於9月終止。澳洲獨立智庫Grattan Institute周一出具報告指出，澳洲政府需要再提出高達900億澳元的激勵方案，其中應包括展延薪資補貼措施。

（時報資訊 柯婉琇）

3. 澳洲新增病例創2個月新高 總理仍支持開放州界

儘管澳洲人口第2多的行政區維多利亞州爆發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，總理莫里森（Scott Morrison）今天仍表示，恢復開放州界將有助就業成長。

路透社報導，維州過去24小時驗到75起病例，雖然許多州和地區仍未通報最新數據，維州數字已達澳洲4月11日以來最多單日確診病例數，讓州政府人員考慮是否需要重新實施社交距離等防疫規範。

澳洲過去數週以來，每日新增病例不超過20例。

維州衛生首長沙頓（Brett Sutton）就當地封鎖措施的相關提問回覆記者說：「我們必須考慮改變法令，我們必須盡一切必要扭轉局勢。」

南澳州及塔斯馬尼亞州近日證實將於7月底恢復開放州界；昆士蘭州預計今天宣布類似舉措。

莫里森向2GB廣播電台表示：「沒理由不能開放州界，應該要開放才對，那幾個州的工作機會一直在流失。」

澳洲防疫工作相對成功，全國總計約7700人確診，其中104人病故。

然而，維州病例近日激增，威脅著澳洲打算在7月底大幅解除遠距社交限制的計畫。維州已對北部接壤的新南威爾斯州及西部為鄰的南澳州開放州界，引發各界擔憂疫情將在接下來的南半球寒假期間擴散。

這場疫情也導致澳洲經濟30年來首度衰退，失業率飆升至19年來新高7.1%，莫里森承諾將實施更多振興經濟措施。

（中央社）

4. 北歐大氣輻射量上升疑核電廠外洩 俄羅斯否認

芬蘭、挪威與瑞典核子安全監督組織上週表示，北歐地區大氣中測得放射性同位素含量高於正常水平疑和俄羅斯有關。俄國今天表示，核電廠運作一切正常，否認有外洩情況。

英國廣播公司（BBC）報導，荷蘭一個公共衛生機構表示，在分析數據後，他們認為輻射物質「來自俄羅斯西部的方向」。這些物質顯示可能為核電廠「燃料元件受損」。

俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）今天發布聲明說，旗下位於西北部的列寧格勒核電廠（Leningrad NPP）與柯拉核電廠（Kola NPP）都正常運作，沒有收到任何有關核外洩的通報。

國營的俄羅斯核電公司發言人告訴塔斯新聞社（Tass news agency）：「沒有人反應核電廠設備有問題。」

發言人說：「上述期間特定同位素的總釋放量並未超過參考數值。」他補充說，兩個核電廠周遭的輻射水平「在6月都維持不變」。

全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）執行秘書佘保（Lassina Zerbo）26日在推特（Twitter）發表推文說，斯德哥爾摩監測站於22日至23日間，偵測到3種同位素Cs-134、Cs-137和Ru-103的含量高於正常水平，但不到對人體有害的程度。

（中央社）

5. 波蘭總統大選投票率創25年新高

波蘭28日舉行新冠肺炎疫情爆發以來歐洲首場總統大選，投票率高達63％，意外創下1995年以來最高紀錄。第一輪大選由現任總統杜達（Andrzej Duda）領先對手，但最終結果仍要等到7月12日第二輪投票後才會出爐。

根據波蘭獨立電視台TVN所做的出口民調，代表保守派法律正義黨（Law and Justice）的杜達在第一輪投票拿下42％得票率，雖然領先自由派公民議壇黨（Civic Platform）的現任華沙市長特拉斯科斯基（Rafa Trzaskowski），但未達絕對多數，因此雙方將在第二輪投票再度交鋒。

當地媒體起初難以預測疫情當頭到底會有多少選民願意冒險出門投票，但實際結果超乎想像。28日當天波蘭選民大多配合防疫政策配戴口罩前往投票所，在排隊時保持社交距離，並自行攜帶投票用的筆避免接觸傳染。

（工商時報 陳穎芃）

6. 疫情拖累 越南第二季經濟成長創十年來最低

越南29日（周一）公布，由於新冠肺炎疫情衝擊，第二季國內生產毛額（GDP）較去年同期僅增長0.36％，成長率寫下十年來最低。

越南統計局指出，新冠肺炎疫情複雜的發展，對所有社經層面皆造成負面影響。第二季服務業產值較去年同期萎縮1.76％，工業產值擴張1.38％，農業產值增長1.72％。

隨著越南疫情好轉，經濟活動持續復原。到目前為止，該國確診人數僅355人，尚未出現死亡案例，超過兩個月未見社區感染情況。

（工商時報 陳怡均）