連3月崩跌 日本車廠5月全球汽車銷量大減38％

日本汽車製造商5月的全球汽車銷量大減38%，為連續第3個月急劇衰退，因防止新冠肺炎疫情擴散的封鎖措施導致大部分汽車工廠與經銷商停工停業。

根據路透社所做的統計，日本前七大汽車製造商5月全球汽車銷量合計為147萬輛，較去年同期的238萬輛大幅衰退38%，但跌幅較4月的暴跌50%緩和一些。

七大車廠5月的全球產量年減62%，跌至91萬8,974輛，較4月的年減55%進一步萎縮。雖然世界各地已經解封，但業界預期可能需要長達5年時間，汽車需求才會恢復到2019年水準。

日本最大汽車製造商豐田汽車5月銷量為60萬9,460輛，年減34%。日產汽車5月銷量年減37.3%，為27萬2,873輛。本田汽車5月銷量年減29%，為32萬7,000輛。

幾乎所有地區的汽車銷量都下滑，以北美及歐洲市場受創最重。中國成為唯一的亮點，豐田、日產與馬自達5月在當地的銷售均見成長。

日本汽車公司對歐美防疫封鎖措施造成的財務衝擊多有心理準備，豐田曾表示該公司預估今年獲利將大減80%，並創下9年來新低。這場大流行病對日產汽車帶來的壓力更大，該公司在疫情爆發之前就已陷入銷售與獲利能力下滑的困境，迫使該公司撤銷被罷黜的前董座兼執行長戈恩（Carlos Ghosn）所推動的事業擴張計畫。

（ 時報資訊 柯婉琇 ）