低手續費＋暴富夢想 散戶大軍湧入期權市場

新手散戶大軍湧入，被視為近來美股反彈主要推手，但日前傳出一名20歲散戶利用免費交易軟體炒股，誤以為蒙受逾70萬美元巨額損失而輕生。投資界大老庫柏曼（Leon Cooperman）批評這些投機散戶在做蠢事，終將「含淚收場」。

伊利諾州年僅20歲的大學生科恩斯（Alex Kearns），透過當紅的股票交易平台羅賓漢（Robinhood）交易選擇權。他查看自己的帳戶驚見虧損730,165美元（約台幣2,200萬）後，在臥房筆電留下遺書輕生。

他在遺書中控訴羅賓漢，放任他冒這麼大的交易風險。「一個20歲沒有收入的年輕人，為什麼能進行將近100萬美元的槓桿交易？」

科恩斯的遺體在本月12日被尋獲。據死者家屬透露，科恩斯為內布拉斯加大學林肯分校大二生，讀的是管理，對金融市場有濃厚興趣。

但Sullimar Capital分析師、同時也是科恩斯親戚的布魯斯特（Bill Brewster），接受美媒CNBC訪問指出，科恩斯可能誤解了帳戶上顯示的數字，他實際上沒有虧這麼多。

針對新手散戶一窩蜂透過羅賓漢的股票交易軟體炒股，明星操盤手、對沖基金公司歐米茄顧問（Omega Advisors）執行長庫柏曼（Leon Cooperman）批評，他們只是在做蠢事，最終恐怕是「含淚收場」。近來投資市場湧進大批當沖客（day traders），利用羅賓漢等交易平台買股。羅賓漢的用戶數從2016年的100萬，到今年初暴增超過1,000萬。