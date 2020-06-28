川普欲邀南韓加入G7 日本反對

美國總統川普提議擴大七國集團（G7），並有意邀請南韓加入。日本方面已向美國政府表明反對南韓加入，認為南韓對華、對朝的外交姿態與G7不一致，要求維持現有框架。對於日本的表態，美方稱川普將做出最終判斷。

共同社指出，日方的做法也考慮到要守住日本身為亞洲唯一G7成員國的外交優勢。據分析，這是日本首相安倍晉三的意見，可能導致已陷入對立的日韓關係進一步降溫。

川普5月間批評G7框架跟不上時代，宣稱今年想邀請南韓、俄羅斯、印度、澳洲4國參加在美召開的G7峰會。後來他還表示有意追加巴西，稱之為G11或G12。

共同社稱，日方並未對外宣布自身對南韓國加入G7擴大峰會的立場。外交消息人士透露，由於英國、加拿大對俄羅斯重返G7表態反對，日方認為無需自己出頭。

變更G7正式框架需要所有成員國同意。日本外相茂木敏充28日在NHK電視節目中說，維持G7框架本身極其重要，他認為這應該是全體的共識。共同社認為這是茂木再次表明對擴大G7正式框架的否定。不過，主席國也有邀請G7以外國家參加擴大會議的權限。對此，日本政府認為若僅僅是擴大單屆會議，就沒有問題。

川普原本有意爭取6月在華府召開G7峰會，但受疫情影響延期。他曾表示，G7峰會可能在9月紐約舉行聯合國大會前後或是11月美國總統大選後召開。目前G7成員國分別是美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利和日本。

（中時 楊明暐）

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