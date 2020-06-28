商轉逾40年…法國最老核電廠 月底吹熄燈號

法國費森翰（Fessenheim）核電廠在運轉40多年後，預定本月30日正式關閉。長期警告核污染的環保人士對費森翰除役自是大表歡迎，但另方面電廠關門也引發當地的經濟問題。

費森翰是法國最老的核電廠，於1977年開始運轉，原定屆40年除役，目前已逾3年。在2011年日本福島核反應爐爐心熔毀大災難後，費森翰核電廠便成為反核人士攻擊的目標。

費森翰位於法國東部萊因河邊，靠近與德國、瑞士交界處。福島核災發生數月後，時任總統歐蘭德（Francois Hollande）承諾要關閉費森翰核電廠，但直到2018年，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）才批准費森翰除役。

費森翰核電廠由法國電力集團（EDF）經營，設有兩座反應爐，在今年2月已先停掉一部。

第2座反應爐預定6月30日一早停爐卸載，但得花費數月時間，反應爐才足以冷卻下來，以移除核廢料，此一過程應在2023年前完成，但整廠全部拆卸最快也要到2040年。

在2017年底前，費森翰電廠員工與包商人員總計逾千人。

核電廠關閉後，約有150個家庭將在今年夏季搬離居民數約2500人的費森翰鎮。隨後還會有人陸續離開，僅留守必要的294人，負責廢料移除工作直到2023年，之後約有60人續留，進行最後拆解工作。

延伸閱讀

今年逐案併網 風電運維夯 年創300億商機

小民當股東！英Graig Fatha風電廠明年營運