新冠肺炎》全球確診數逾千萬 近50萬人病故

全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情至今持續在全球延燒，根據路透社統計，確診病例今天突破千萬大關，7個月來已造成近50萬人病歿。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球新冠肺炎確診病例飆破千萬，相當於每年記錄到嚴重流感病例的2倍。

許多疫情嚴峻的國家正在放寬封鎖措施，在疫苗問世前，各國紛紛大幅改變工作和生活模式，時間可能持續一年以上。

若干國家感染人數近來再度激增，使得當局不得不恢復部分封鎖措施；專家表示，未來幾個月，這般情況恐怕還會反覆上演，一路持續到明年。

路透社根據政府報告統計，全球逾千萬病例中，北美洲、拉丁美洲和歐洲各占約25%，亞洲和中東地區則分別占約11%和9%。

迄今已有超過49萬7000人染疫病故，相當於每年通報流感病故人數。

疫情如今進入新篇章，正苦於對付疫情的印度和巴西單日新增逾萬病例，使得國內各項資源嚴重短缺。

全球過去一週的新增病例中，印度和巴西就占了超過1/3。巴西6月19日通報新增5萬4700起病例，創下單日最高紀錄。若干研究人員表示，到10月前，拉丁美洲病故總人數恐從本週的約10萬人攀升至逾38萬人。

過去一週，染疫總人口持續以每天1%到2%速率增加，低於3月疫情巔峰期的逾10%。

中國、紐西蘭和澳洲雖大幅抑制住社區感染的情況，但過去一個月仍分別爆出新疫情。

美國迄今通報250多萬確診病例，染疫人數居全球之冠，5月雖勉強減緩病毒擴散，但近幾週來疫情再度升溫，先前未受感染的農村地區和其他地方如今也紛紛淪陷。

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE