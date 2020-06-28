英國即將出現首座由消費者共同擁有的風力發電廠！倫敦能源新創公司Ripple Energy日前宣布，這座位於威爾斯的發電廠預計於2021年正式營運，屆時將供應綠色能源給擁有該電廠的所有民眾。

Ripple Energy在6月初與另外兩家能源企業Octopus Energy、Co-op Energy結盟合作，三方共同推動此風力發電建設。這座發電廠命名為「Graig Fatha」，未來可供應約2.5百萬瓦特（MW）電力。

想參與此計畫的民眾，必須購買擁有此發電廠的合作公司股份，價格從250英鎊（約316美元）起跳。此筆費用將用於建設發電廠，等到該廠2021年上線後，便會輸送清淨電力至客戶家中。

該風力發電廠製造的電力並非免費，客戶仍需支付電費帳單，裡頭包含稅金等費用。

但Ripple Energy表示，電費並非依照市場定價，相反地，帳單將反映「該電廠低廉且穩定的營運支出」。

Ripple Energy執行長梅瑞克（Sarah Merrick）表示：「供應你家電力的燃煤或核能發電廠，它們的所有權與你毫無關係。但我們的風力發電廠不一樣。這樣的巨大變化正發生當中，民眾樂於接受這樣的概念。」

事實上，集體參與並擁有綠能電廠的想法並非獨創。舉例來說，非營利組織Repowering London便長期推動類似概念，目的在於「讓社區能夠資助、建設與自行管理潔淨的當地能源。」

Repowering London共同執行長奧特羅（Agamemnon Otero）日前接受採訪時表示：「社區同心參與、擁有公司股份，這代表大家能以直接行動為減緩氣候變遷盡一份力量。」

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