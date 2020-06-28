日本防非洲豬瘟 7月起攜肉製品入境罰82萬元

日本政府為避免非洲豬瘟（ASF）入侵，將從7月1日起提高違法攜入肉製品罰則，個人違法將被罰最高300萬日圓（約新台幣82萬元），法人違法更可罰到5000萬日圓。

非洲豬瘟跟在日本境內持續蔓延的豬瘟（Classical Swine Fever，又稱典型豬瘟）不同，目前尚無有效疫苗，一旦病毒入侵日本的話，將可能對畜產業造成嚴重打擊，成為日本政府提高罰則的主因。

日本放送協會（NHK）報導，非洲豬瘟是一種在中國等亞洲國家發生疫情的豬隻傳染病，印度在今年一月也確認出現非洲豬瘟。

為防止含有非洲豬瘟病毒的肉製品被攜入日本境內，日本政府將從7月1日起大幅提高違法攜入罰金。

若是個人違法攜入肉製品，罰金提高到目前3倍的300萬日圓以下；法人違法的罰金提高到現行50倍的5000萬日圓以下。

日本政府農林水產省已製作新海報宣導提高罰則，違法攜入肉製品也有可能被禁止入境日本，呼籲大家注意。

日本也在機場等地加派檢疫犬，預計到2020年度結束前，增加到目前2.6倍的140隻，強化邊境檢疫體制。

日本2018年9月在岐阜縣再度發生豬瘟疫情後，接連擴散到以中部地方為主的1府8縣養豬場，今年1月8日連與本島陸地不相連的沖繩縣，都出現33年來首例豬瘟疫情。

豬瘟是一種對肉豬或野豬具高度傳染力的疾病，但不會傳染給人類。根據日本家畜傳染病預防法規定，只要養豬場發現豬隻感染豬瘟，就必須撲殺養豬場內所有豬隻。