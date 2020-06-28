美新冠肺炎確診破250萬例 逾12.5萬人病故

全球疫情最嚴重的美國，有多個州正與疫情急遽升溫搏鬥，約翰霍普金斯大學的統計顯示，全美確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例今天突破250萬大關，高居全球第一多。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至27日下午7時（台灣28日早上7時），美國境內確診感染病例攀升至250萬4,492例。累計染疫不治12萬5,472人，約占全球染疫不治49萬7,427人的1/4。

根據路透社統計，包括亞利桑那州、佛羅里達州和內華達州等確診患者今天攀升至單日新高。

羅里達和亞利桑那州 確診數攀單日新高

佛羅里達和亞利桑那州境內確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例今天攀升至單日新高，凸顯疫情在幾個南部和西部州加速擴散，部分州正撤銷先前鬆綁限制措施。

佛羅里達州27日早上通報指出，過去24小時新增9,585人確診感染，連續第2天改寫單日新高紀錄；亞利桑那州則通報新增3,591人確診，追平6月23日的先前紀錄。

根據路透社統計，美國境內26日新增逾4萬5,000人確診感染，創單日最高紀錄。目前全美確診病例已超過250萬例。

確診感染劇增情況在諸如佛州和德州等南部和西部州最明顯，它們如今正採取措施，重新對商業祭出限制，恐會危及經濟復甦與就業。

鑑於疫情再度升溫，德州和佛州26日暫停鬆綁對商業活動的限制措施，下令酒吧再度關門，同時緊縮對餐廳的營業規定。

德州州長艾波特（Greg Abbott）下令州內酒吧歇業，並規定餐廳室內座位減少一半；佛州官員則要求酒吧，即刻停止提供酒精飲料。