疫情升溫威脅經濟 美股周線收黑

美國新冠肺炎疫情新增確診人數26日再度改寫疫情爆發以來單日新高，為遏止疫情繼續擴大，德州與佛州重啟經濟計畫已經暫時喊卡，在擔憂經濟復甦恐生變數下，美股三大指數26日齊跌。近三周來，共兩周周線收黑。

根據路透社統計，美國26日確診人數再增45,242人，又一次刷新單日新高紀錄，這也使得迄今全美感染人數累計至少超過248萬人。

美國多州新增感染人數都攀升新高，其中又以西部與南部疫情最為嚴重，這也迫使德州、佛州等地經濟重啟計畫暫時喊停。

疫情陰影再度籠罩，引發外界憂心美國經濟復甦恐受阻撓，美股26日開低後就一路直下，道瓊工業指數終場大跌730.05點，跌幅2.8％，收在25,015.55點。標準普爾500也收低2.42％到3,009.05點，跌破兩百日移動均線，該均線是衡量長期動能的主要指標。那斯達克指數終場也下跌2.6％。

累計過去一周道瓊收黑3.3％，標普500收低2.9％、那指也下跌1.9％，為三大指數連續第二周收黑。

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