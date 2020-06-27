阿根廷重啟嚴格隔離 7萬商家被迫歇業

阿根廷武漢肺炎疫情延燒，每天新增病例逾2000例，累計確診超過5萬5000例，總統宣布在重災區布宜諾斯艾利斯大都會區重啟嚴格隔離，首都有7萬商家被迫再度歇業。

經連日與布宜諾斯艾利斯地方首長開會取得共識後，總統艾柏托（Alberto Fernández）26日宣布隔離防疫持續實施至7月17日，並在首都布宜諾斯艾利斯市及布宜諾斯艾利斯省都會地區實施更嚴格隔離。

艾柏托指出，此區不但集中全國9成以上病例，且正將病毒傳染到其他地區。另外，這個區域加護病房（ICU）的使用率已經超過52%，為避免醫療系統在短時間內崩潰，必須減少人口流動，阻止傳染率繼續上升。

根據新的隔離政策，7月1日至17日，布宜諾斯艾利斯大都會區只准許基本民生用品商家開業，如藥房、超市、食品、五金店和銀行及出口相關產業。並嚴格控管公共交通，如火車、公車和地鐵，只提供從事民生基本服務的人員搭乘。

先前布宜諾斯艾利斯市首長開放民眾外出跑步，引發爭議。儘管並無證據顯示開放跑步和病例數攀升有關，政府也決定暫停開放，但允許民眾在周末帶小孩外出散步。

號角報（Clarín）報導，在新隔離政策下，布宜諾斯艾利斯約有7萬家商家、中小企業被迫再度歇業，包括生活用品店、家具店、玩具店以及服裝、鞋類商家。

對於政府再次祭出嚴厲管制，許多商家怨聲載道，尤其理髮店、健身房從業人員已近百日無法開業工作，是受害最嚴重的產業，業者不斷呼籲讓他們開店，他們願意遵守防疫規定。

阿根廷政府自3月20日實施全國居家隔離，雖分階段開放許多行業復工，但社會氛圍對於近100天的隔離，普遍已感到厭倦，並危及許多人財務狀況。

由於擔心居民蔑視隔離政策，艾柏托除了呼籲民眾努力，也澄清「政府並非愛上隔離政策，而是這是我們所知道唯一拯救生命的方法！」

艾柏托也提到截至26日，阿根廷感染全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）總數已躍升至5萬5343人，死亡總數為1184，他並且將此數據與鄰近國家相比較。

艾柏托表示，巴西已有超過5萬人死於武漢肺炎，巴西人口數是阿根廷的5倍，因此阿根廷若未實施隔離，而是遵循巴西的防疫節奏，阿根廷今日將有1萬人死亡，因此必須意識到隔離防疫的努力是有意義的。

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