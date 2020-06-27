英國擬7月6日開放民眾赴歐洲多國旅遊

英國人今年夏天將可出國遊玩，從7月6日起，英國政府擬與歐洲多國形成「旅遊通道」，雙方出入境可不用受14天隔離政策限制。

根據衛生單位數據，截至26日上午9時，英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）造成境內4萬3414人病故。為了避免第二波疫情爆發，英國規定從8日起，任何入境英國者，不論是搭乘飛機、郵輪或是火車，都必須居家隔離14天。

然而，隔離政策不利旅遊業，隨著酒吧、餐廳等店家將於7月4日恢復營業，英國政府也積極研商鬆綁旅遊限制。

英國廣播公司（BBC）報導，英國遊客今年夏天前往西班牙、法國和希臘等國，回國後可以不需隔離，這將於7月6日生效。與英國建立「旅遊通道」的完整國家名單將於下週公布。

名單上可能還會有義大利、荷蘭、芬蘭、比利時、土耳其、德國與挪威，而葡萄牙與瑞典可能不會在名單上。

政府發言人表示，新措施是希望民眾在這個暑假能有機會出國旅遊，同時刺激英國經濟。但他強調，解禁前提是感染率依舊維持在低點。

報導指出，政府將導入紅綠燈系統，把各個國家的疫情嚴重程度區分為紅、黃、綠燈，若情況生變，將「毫不猶豫踩下煞車」。

葡萄牙由於首都里斯本周邊最近確診病例與病故案例增加，因此可能不在名單上。瑞典則是感染率遠超英國。兩國都可能被標為「紅燈」。

不過政府官員承認，若旅客飛到西班牙，再從西班牙開車到葡萄牙旅遊，之後從西班牙返回英國，這種鑽漏洞的行為可能無法防堵。

英國的入境隔離政策規定乘客在入境時必須提供14天隔離期間居住地址，政府將派人突襲檢查是否遵守規定。乘客前往隔離住所時，應該盡可能搭乘私家車，避免搭乘大眾運輸工具或計程車。

民眾在隔離期間不可去上班、上學，或前往任何公共場所，除非是為提供生活必要支援，否則也不可以有訪客；食物等生活必需品不可親自外出採買。

若不遵守隔離規定，在英格蘭、威爾斯與北愛爾蘭會面臨1000英鎊（約新台幣3萬6000元）罰款；蘇格蘭則是480英鎊，但可重複開罰，最高5000英鎊。

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