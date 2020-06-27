美疫情加速惡化 CNN：戳破川普一大幻想

期盼全美加速重啟經濟、藉此恢復低迷選情的美國總統川普近期一再宣稱美國疫情已控制住，死亡率是全球最低，但隨著25日單日新確診已逾4萬人，打破4月時創下的最高紀錄後，讓媒體評論疫情惡化正戳破川普聲稱美國進入「後疫情」的幻想。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，根據霍普金斯大學全球追蹤疫情網站顯示，美國25日單日確診已超過4萬人，這項數據也顯示先前上千萬美國人為了「居家隔離」令所付出的經濟代價恐化為流水。此外，那些由川普擁戴讚揚而加速重啟經濟的多數南方州，正面臨疫情恐失控的處境。但報導稱，已共有30州的單日新確診數創下新高之際，川普仍活在自己癡迷於政治仇恨的泡泡中，向那些很少討論疫情的保守派媒體擁抱取暖。

隨著防疫管制放寬，反而造成美國一連串後續衝擊。被川普視為典範的德州，也因面臨單日確診以及住院病人數創新高，宣布暫停重啟經濟的計畫。蘋果避免客戶與員工受到感染，暫時關閉了在德州、亞利桑那、佛羅里達、北卡羅來納以及南卡羅萊納等州內的直營店，原定7月重新開張的加州迪士尼也宣布延期。另外，連上周參加川普造勢活動的工作人員與特勤局員工共8人，也傳出確診。

另外，諸多跡象證明川普先前聲稱會有「火箭加速般」的經濟復甦也並未正在實現中。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）25日表示，截至年底失業率僅會略低於10%，也就是川普11月選舉時此數據仍居高不下。而美國零售業巨擘梅西百貨（Macy’s）也於25日宣布將裁員3900名員工，以整頓人事，降低公司成本。

CNN也指出，對於美國確診連連攀升，川普卻一再聲稱是美國檢測優於全世界其他國家，但他近日內完全忽略了疫情與病毒存在，只在乎對那些推倒雕像的示威份子嗆聲。

文章來源：Trump’s post-Covid bubble is popping

（中時電子報 馮英志）

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