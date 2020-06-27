打臉川普！歐盟最新開放名單曝光 仍有陸無美

歐盟即將宣布7月1日後重啟邊境的開放名單，美國仍不在名單上，但如大陸等感染率較低的國家榜上有名。外媒認為，若歐盟允許陸入境卻排除美國，可謂直接打臉美國總統川普。圖／美聯社

歐盟即將宣布7月1日後重啟邊境的開放名單，但如同先前外媒所透露，美國、俄羅斯以及台灣仍不在名單上，但如大陸等感染率較低的國家榜上有名。外媒認為，若歐盟允許陸入境卻排除美國，可謂直接打臉美國總統川普，但也恐怕增加激怒他的風險。

綜合《每日郵報》與《紐約時報》報導，歐盟官員26日已確認，歐盟開放名單中，仍將美國等數十個疫情高風險且控管不良的國家排除在外，而如阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、蒙特內哥羅、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼西亞、烏拉圭、安道拉親王國、聖馬利諾、摩納哥、梵蒂岡等國在7月1日重新開放的名單上。而基於互惠原則，歐盟也對大陸開放。名單中並無包括台灣。

報導指出，這份名單已有多個駐布魯塞爾外交官員支持，但仍需經過歐盟會員國與高層最終決定，且各成員國也不一定完全遵守名單開放。歐盟官員於本周稍早前已表示，隨著美國疫情升溫，確診人數近日攀升速度較其他國家快，已透露即使美國是重要的觀光客來源，仍不太可能在最終開放名單上。

報導指出，歐盟的開放名單將每兩周更新一次，也意味著先前沒在首批開放名單內的國家，仍有機會進入安全名單中。歐盟官員指出，雖然歐盟是基於科學數據建立這份名單，也就是安全名單上的國家過去兩周內每十萬人的新增確診數，必須與歐盟相同或者更低，而歐盟在此一數據上為16、但美國則高達107；但歐盟官員指出，歐盟仍受到美國等其他國家的遊說，要求將其列入名單內。

此外，美國自今年3月起禁止歐洲旅客入境美國，而歐盟也於3月底宣布暫停多數國家訪客入境，但並未特別針對美國。如今歐洲疫情已穩定，不論是新增確診與死亡數都呈下降趨勢，但美國仍未對歐洲解除限制。

文章來源：EU risks angering Donald Trump with plan to BAN American travellers when it reopens on July 1 but welcome those from countries with lower infections rates – including China

文章來源：Europe will bar Americans traveling from the US as the coronavirus pandemic spirals out of control in the states

（中時電子報 馮英志）

工商時報 數位編輯
你可能還喜歡

膚色歧視變反美白！萊雅急刪「美白」字眼

狂投62封履歷沒回覆 網一看科系：今年超難

歐盟邊境開放未納入台 外交部：考慮互惠因素

疫情危機下 日學者指出領導人應具備3個特質