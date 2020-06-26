禁足助攻 零食經濟疫外亮眼

新冠肺炎席捲全球使大量人口被迫禁足或居家辦公，意外助長蛋糕、餅乾、巧克力等零食糕點業績，但調查也發現經濟前景不定讓消費者更在意價錢，寧願犧牲享受選擇平價食品。

市調機構FMCG Gurus在18國訪問2.3萬名消費者所做的調查發現，有50％的受訪者在5月增加零食消費，高於4月調查的38％。該機構於報告中表示：「大家比以往更常吃零食，主要是想從日常生活的壓力中解放。」

食品大廠億滋（Mondelez）執行長范德普特（Dirk Van de Put）認為，消費者不僅藉由糖果餅乾找到心靈慰藉，也透過和家人一起吃零食找回家庭親密感。

食品科技新創業者Ai Palette調查顯示，今年1到4月中國消費者的蛋糕需求較去年同期增加66％，冰淇淋需求也年增51％。同一期間印尼消費者吃最多的零食是餅乾、蛋糕，菲律賓是脆餅，泰國則是餅乾和洋芋片。

雖然各國禁足期間最受歡迎的零食各有不同，但共通點是消費者傾向平價的選擇，甚至為了省錢寧可自己動手做來吃。今年初在網路上爆紅的「四百次咖啡」（Dalgona coffee）就是典型的例子。

這款咖啡只需要即溶咖啡粉、糖和熱開水就能自行在家製作，起初是從韓國社群媒體上流行起來，沒想到這款咖啡低成本又能殺時間，迅速吸引全球網民仿效。

信評機構惠譽旗下研究機構Fitch Solutions於5月報告中表示，各國封城造成失業率飆高、勞工薪資凍結，導致許多人在可支配所得減少且工作前景不定的情況下決定謹慎花錢，在飲食方面寧願犧牲享受而選擇平價產品。

Ai Palette調查指出，先前在中國疫情高峰期，消費者對食品價格的在意程度比以往增加66％。路透6月調查也發現，和牛、黑鮪魚、魚子醬等頂級食材的需求已開始下滑。