美參院通過香港自治法

將可凍結被點名的中國官員資產，與其交易的國際銀行也有責任…

在中國全國人大常委會會議將於6月28日～30日召開、或投票決定是否通過「港版國安法」前夕，美國參議院搶在25日通過「香港自治法」，將矛頭指向損害香港自治的中國官員，並連帶制裁與相關官員交易的國際銀行。

這是繼去年底「香港人權與民主法案」後，美方再立法制裁中國大陸，各界認為恐讓中美關係更為緊繃。

另外，美國也聯合盟友就「港版國安法」向中國施壓。美國國務卿蓬佩奧25日表示，已接受歐盟外長Josep Borrell提出美歐建立對話機制，以因應中國挑戰的建議，該對話機制在數周內啟動，聚焦在中國崛起對國際社會的影響、中國對肺炎疫情的隱匿行為，以及「港版國安法」等。

「港版國安法」全稱為《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，已成為中美爭執焦點，中國全國人大常委會會議20日披露「港版國安法」草案全文，北京將在港設立「國安公署」，並指派顧問為香港新成立的「國安委」提供諮詢意見，引發國際關注，人大常委會並宣布28日～30日再舉行會議。外界指出，全國人大常委會在一個月內兩度召開會議，實屬罕見安排。

綜合外媒26日報導，在沒有議員提出反對下，美國參議院25日以未經投票方式一致通過「香港自治法」。該法將會送往眾議院審議，若獲通過，則送交美國總統川普簽署生效。

報導指出，「香港自治法」內容上與去年11月美方通過的「香港人權與民主法案」相似，「香港自治法」規定，美國國務院每年向國會提交報告，點名損害「一國兩制」的中國官員。該法案並賦予美國總統權力，向被點名的中國官員實施凍結資產、禁止入境美國等制裁。

但更嚴厲的是，「香港自治法」還針對與受到制裁中國官員交易的銀行，包括美國或其他國家銀行在內。華府官員指出，「香港自治法」內容修訂後，只會在中方官員已經受到制裁後，銀行再於知情下與相關官員交易，才會連帶受到制裁。

去年香港「反送中」事件爆發後，美國為表示支持港人，簽署了「香港人權與民主法案」，引發中國強烈反彈。中方隨後採取反制，暫停審批美國船艦、軍機要求訪港的申請，並對美國多個人權組織實施制裁。如今因中方推動「港版國安法」立法，美方再祭「香港自治法」，恐令中美關係更為緊張複雜。