美疫情惡化恐不妙… 蘋果重新關閉32家門市

眼看美國新冠肺炎疫情再度惡化，蘋果25日又宣布佛羅里達州14家先前恢復營業的門市再度關閉，自上周以來重新關閉的美國門市已達32家，令外界擔心美國疫情惡化速度超乎想像。

受到銀行股下跌及耐吉財報拖累，美股周五早盤下挫。道瓊工業指數大跌約556點，跌幅為2.17％，標普500指數與那斯達克綜合指數跌幅分別為1.78％與2.02％。

而隨著美洲疫情尚未達高峰，世界衛生組織（WHO）預估全球新冠肺炎確診人數將於下周突破千萬人。

美國疫情經歷3、4月高峰期後稍有趨緩，令各州政府近日開始解除封鎖，沒想到各地確診病例再度爆增。美國在25日當天一口氣新增39,972名確診病例，創下單日最高紀錄，包括亞利桑那州、佛州、密西西比州及密蘇里州等地都創下單日最高新增病例。

日前率先解封的德州也在25日宣布暫停重啟經濟，因為當地在22日新增超過6千名確診病例，且新冠肺炎病患住院人數已連續13天破紀錄。

蘋果發言人在25日表示：「蘋果門市所在的部分地區疫情惡化，因此我們決定暫時關閉這些門市。我們非常謹慎做出這項決定，並將密切注意疫情發展，希望我們的團隊能盡快回到工作岡位服務顧客。」

回顧今年3月美國疫情爆發初期，蘋果便採取超前部署的防疫政策，率先關閉全美271家門市。今年5月美國各州陸續解封後，蘋果多數門市恢復營業，並嚴格實施為顧客量體溫及限制社交距離等防疫措施。

然而，蘋果在6月19日突然宣布亞利桑那州、佛州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州共11家門市再度關閉，原因是當地確診病例再度攀升。蘋果在24日宣布德州關閉7家門市後，25日又宣布橫跨佛州6個縣市共14家門市自26日起關閉。

這一連串的關店消息引起全球關注，因為蘋果門市大多開在大型購物中心，一直被外界視為美國零售業復甦的參考指標，如今蘋果在美國共有32家門市再度關閉，意味著蘋果無視地方政府的解封計畫，而是優先考量各地疫情最新進展，令外界擔心美國疫情惡化速度比政府預期還嚴重。