18位投資大佬慘虧 巴菲特能靠這檔股掃陰霾？

新冠肺炎疫情衝擊下，美股正是在今年Q1終結10年多來的牛市，單季大跌20%，創下史上最慘單季表現，就連股神巴菲特也踩雷認錯，宣布出清4大航空股持股，但在美國聯準會(Fed)3月底啟動無上限量化寬鬆(QE)，美股觸底反彈，收復超過3分之2跌勢。不過，仍有不少華爾街投資大佬沒有跟上反彈順風車，19檔基金就有18檔還處於虧損。

據金融時報報導，知名對沖基金公司「文藝復興科技」創辦人詹姆斯•西蒙斯(James Harris Simons)所掌管一檔面對外部投資的基金RIDA基金(Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund)，6月第一周淨值就下跌8.8%，2020年來虧損20.7%，該檔基金持倉部位包括非美市場股票，與該公司另外一檔面對內部投資的基金「大獎章」(Medallion) 對沖高頻交易操作相當不同，後者則是在4月為止大賺40%，標的以期貨等高風險資產為主。

至於美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）控股公司，今年第一季度淨利大虧497.5億美元，截至6月24日，該公司股價仍較年初下跌22.15%，相較於標普500指數，跌幅已經收窄至6.37%。

據Gurufocus統計，巴菲特的投資組合已經有很大改善，目前巴菲特持倉股票市值為2189億美元，較Q1季末統計的的1775億美元，上漲逾400億美元，主要是蘋果股價跌深反彈，甚至在近期創下歷史新高紀錄。蘋果從3月底部的224.37美元，在6月25日收在364.84美元，大漲超過60%。

不過，也是有部份對沖基金經理人表現優異，美國對沖基金大亨艾克曼（William Ackman），以2700萬美元信用違約互換交易(CDS)做空避險，並大賺26億美元獲利出場，成為市場最亮眼的表現之一。截至6月23日，艾克曼旗下旗艦基金，收益率高達28.7%，艾克曼雖曾以巴菲特為效法目標，但在波克夏表現悽慘下，已經出售部份波克夏股票，靜待新標的上門。

文章來源：恐懼時貪婪！上周才哭求川普鎖國 對沖基金大佬狂賺786億

文章來源：金融時報

（中時電子報 呂承哲）