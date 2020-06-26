受疫情拖累 世銀：馬來西亞經濟成長-3.1%

受到2019冠狀病毒疾病大流行影響，加上從3月中旬起實施的行動管制令，世界銀行預測，馬來西亞今年經濟將較去年負成長3.1%，預料明年疫情受控後可望取得6.9%的正成長。

這也是世界銀行4月間首次下修馬來西亞經濟成長預測目標至-0.1%後，再度下調經濟預測數值。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在馬來西亞已造成121人死亡。截至昨天中午12時統計，馬來西亞新增4起確診病例，累計病患達8600例。有40名病患康復出院，累計出院8271人，康復率96.17%；死亡病例121例。

根據新海峽時報（New Straits Times）報導，世界銀行馬來西亞區總經理拉德（Firas Raad）昨天發布「追蹤馬來西亞經濟：從風暴中生存」報告，除了表示馬來西亞經濟前景將「異常不確定」外，也表示疫情與工作環境的變化，將間接提高馬來西亞對更加完善的社會保護體系的需求。

他預測，由於疫情與管制令雙重打擊，導致馬來西亞今年經濟將萎縮3.1%，比馬來西亞國家銀行之前預測的0.5%至-2%更低。不過，隨著疫情逐步受控，2021年將可強勢反彈至6.9%。

同礙於公共及私人投資雙雙放緩，導致馬來西亞今年首季總投資額比較去年同期-4.6%，並創下連續5季下滑記錄，也較2019年第四季下滑0.7%。

同時，受到全球需求疲軟影響，導致商品和服務出口在首季-7.1%，創下連續3個季度下跌，也創2009年全球金融危機後的最大跌幅記錄。至於首季私人消費雖然取得6.7%成長，但比較去年第四季的8.1%仍遜色，這意味著疫情和管制令對零售、旅遊、休閒娛樂等領域帶來巨大衝擊。

拉德表示，全球經濟成長若不如預期，疫情若捲土重來，都會導致馬來西亞經濟持續受衝擊，這些都是經濟持續下修的潛在風險。尤其馬來西亞失業率在今年4月高達5%，創下30年來新高，但世界銀行不排除失業率可能還會進一步上升。

拉德說，馬來西亞透過多元化經濟基礎快速地推出經濟振興配套，以減緩疫情造成的衝擊。不過，這也會加重馬來西亞的財政赤字，最高料達7%。慶幸的是，目前這並不會對馬來西亞信用評級構成威脅。