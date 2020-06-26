月底有大逃殺？專家曝美股百億資金賣壓來襲

美股今年3月底觸底後漲勢凌厲，標普500指數更在本季為止漲幅超過21%，但有專家認為，退休基金與其他投資人可能會在月底獲利了結出場，並將資金轉入債券市場，預估範圍將達到數百億美元。

據《CNBC》報導，6月將到尾聲，也意味第二季表現將在不久後出爐，摩根大通分析師認為，如果股市在這時間回跌，將是個好買點，但也有分析師指出，市場月末與季末波動，早已經反應在股票衍生品市場上，投資人也早就轉換持股應對。

然而，退休基金等大型基金可能會在這時調節投資組合，以符合資產配置降低風險，有些市場人士猜測，退休基金可能會湧入債市，預估規模將達到350億美元(約1兆元新台幣)，富國銀行利率策略主管Michael Schumacher表示，預估美國企業退休基金將移動這筆資金進入固定收益資產，理由與股債市漲幅脫鉤有關。高盛集團則是預估有760億美元的規模。

摩根大通表示，這些美國固定收益的養老基金的再平衡基金，將達到650億美元，這樣規模的資金流動，將對未來2周的美股產生小幅度的整理波動，但他們相信，美股仍處在強勁的多頭市場，任何回測都是買點。

文章來源：cnbc

（中時電子報 呂承哲）

延伸閱讀

新冠病例激增！美股心驚軟腳、道瓊跌逾百點

美股3風險 專家憂無情回檔 怕你承受不起

散戶狂押這檔垃圾股！專家驚爆美股大危機