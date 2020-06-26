紐約市疫情穩定 最快7月6日第三階段經濟重啟

曾是全美疫情最嚴重的紐約市逐漸走出陰影，經濟重啟後疫情穩定，市長白思豪今天表示，全市預計7月6日邁入經濟重啟第三階段，能否實現將取決於感染率變化。

紐約州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情趨緩後，分10區、4階段重啟經濟。人口稠密的紐約市8日起鬆綁防疫限制，是全州最慢重啟經濟的地區，22日按進度邁入經濟重啟第二階段，零售、餐飲等產業重上軌道。

對經濟重啟進度向來說法保守的白思豪（Bill de Blasio）上午簡報時鬆口說，紐約市處在邁向經濟重啟第三階段的軌道上。

依「紐約前進」（NY Forward）方案，經濟重啟第三階段，餐廳可開放室內用餐，美甲、按摩、刺青與穿孔店能恢復營業，但須遵守社交距離等防疫規定。紐約市屆時將重新開放籃球、網球、排球場等戶外休憩空間，市內公共海灘預定7月1日開放民眾游泳。

近幾週，紐約市新型冠狀病毒篩檢陽性比率穩定保持在2%以下，經濟重啟後暫未見到疫情回溫跡象。但白思豪仍警告，感染率一旦竄升，可能打亂經濟重啟進度。

他說：「我百分百有信心嗎？當然沒有。」

紐約州3月起艱辛對抗疫情，今天達成一項重要里程碑。州長古莫（Andrew Cuomo）在推特公布，全州染疫住院人數減少到996人，為3月18日以來首度降至千人以下，遠低於4月疫情高峰時達到的1萬8825人。

古莫接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「這是3個月來人人努力做對的事並嚴肅看待疫情的成就。」

紐約緊盯數據嚴防疫情回溫之際，德州、佛羅里達、亞利桑那等州疫情亮紅燈，確診與住院病例激增。德州州長艾波特（Greg Abbott）今天宣布暫停重啟經濟，要求部分醫院暫停非必要手術、騰出更多空間治療患者。

古莫批評部分州長防疫不力，經濟重啟操之過急，「如果要跟病毒耍政治手段，你必輸無疑」。他表示，白宮要大家別擔心疫情，但全美27州確診病例加速成長、死亡預測上修、經濟深陷泥淖，「抗疫關鍵從來不是政治，而是科學」。

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