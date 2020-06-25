庫存見底 印度手機的斷鏈危機…

中印邊境衝突再起，印度手機恐斷鏈。據印度媒體報導，在印度組裝的手機中，六～七成零組件都是由中國供應，目前印度海關不是不放行中國零組件、就是嚴格檢查中國進口貨品，包括蘋果、小米、OPPO、vivo、realme等在印度組裝的手機品牌，零組件庫存不是即將見底、就是已經斷鏈。

中印邊境衝突導致印度人反中情緒高漲，根據印度媒體報導，比起中印衝突升溫前，印度海關對於中國進口物品多是快速放行，印度海關從周一起一度拒絕為中國進口貨品清關，後來雖然重新啟動，但是每一箱來自中國的貨品都被海關逐一開箱檢驗、比對明細，導致清關速度緩慢無比。

印度電子製造業本來就不發達，即使少部分能夠在印度從打板開始生產的智慧型手機品牌，印度也沒有生產手機零組件，也讓印度智慧型手機供應鏈六～七成的零組件都是從中國進口；更不用說很多印度本土手機品牌是進口中國手機ODM業者開發的半成品、甚至是成品，貼成自己的牌子銷售。

印度媒體指出，為求降低庫存成本，許多手機代工廠、品牌的零組件庫存與成品庫存都維持在低水位，中國零組件、半成品與成品進口受阻後，代工廠不是即將斷鏈，就是已經斷鏈，而且印度手機業界多不預期海關清關速度會在近期內加快，換言之，印度智慧型手機產業的斷鏈危機，無法在幾天之內就解決。

印度媒體指出，小米、OPPO、vivo、realme、蘋果、一加等在印度組裝生產的品牌與代工廠，都難逃受衝擊，印度電信與電子製造業界已發起請願，呼籲印度政府理性面對中印衝突，以免影響品牌與代工廠在印度設廠的意願，避免「Make in India」的長期目標受到此次中印衝突升溫的影響。

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