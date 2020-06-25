星國5G網路戰 華為吃剩菜

新加坡大型電信業者捨棄大陸電信設備巨頭華為，選擇諾基亞（Nokia）與愛立信（Ericsson）為主要5G網路供應商，華為僅獲得小型合約。



新加坡政府允許電信業者自行選擇網路供應商，前提是符合包括安全性在內的各項規定。新加坡共核發兩張全國性5G網路執照，得標者之一的新加坡電信（Singtel），選擇瑞典商愛立信為其提供5G網路。此外，由星國電信業者M1與StarHub合資的公司Joint-Venture Consortium，選擇諾基亞為建設5G網路的技術夥伴。



新加坡電信和M1與StarHub的合資聯盟必須各自建立獨立的5G網路，利用5G技術提供高速網路服務。



新加坡通訊資訊部長易華仁（S. Iswaran）表示，新加坡並未排除任何供應商，同時也向業者強調，星國格外重視5G網路的安全性、恢復力和性能。



華為並未完全被排除在新加坡5G網路市場外，易華仁指出，將在新加坡建立地方5G網路的TPG Telecom，選擇與華為合作。



易華仁受訪時表示，新加坡並未禁止華為參加星國的5G基礎建設，數家電信公司擬與華為和中興通訊（ZTE）合作。



StarHub表示，諾基亞是公司5G網路的首選技術供應商，同時強調為其他網路元件尋找供應商，包括華為與中興通訊。



易華仁指出，結果清楚顯示，星國並未排除任何供應商，徵選過程嚴謹又有競爭力，5G生態體系最終由多家業者參與。星國的5G生態系統將會持續演進，將有更多機會讓不同的技術夥伴加入。



新加坡資訊通信媒體發展管理局（IMDA）4月表示，5G網路得標者必須在2021年1月前開始部署獨立的5G網路，2022年底前5G網路覆蓋率需達50％，2025年底前覆蓋率達100％。