美股3風險 專家憂無情回檔 怕你承受不起

憂慮全球來臨新冠肺炎疫情捲土重來，美股周三（24日）收跌逾700點，政府是否會重啟經濟封鎖，或讓好不容易觸底反彈的經濟數據反轉探底，美國資產管理公司Federated Hermes首席股票策略師Phil Orlando警告，美股近期存在3大風險，讓美股有回檔10%的空間存在。

據《CNBC》報導，Phil Orlando表示，目前最擔憂的就是美國多州新增確診病例急速上升，因為市場預期今年4月中旬就是疫情高峰，所以現在又爆出疫情復燃的消息，會讓市場的憂慮情緒又上升。

第二個風險，就是美國今年11月的總統大選，過去2周川普的民調下降，華爾街恐懼川普的對手美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，並由民主黨獲得參議院多數，導致川普許多親商的政策被終止。

最後一個風險，就是Q2美企財報的結果，擔憂市場只要因為經濟衰退的跡象浮現，就會出現巨大波動，更擔憂惡化情況會在之後幾季持續發生，若這些事情都發生，美股在未來6周將回檔10%。

這也是Phil Orlando近期第二次警告美股回檔的報告，現在就觀察標普500指數是否會達到2,800至2,850點區間，雖然該指數在本月修正8%，目前面臨小幅度反彈，但周三走跌2.6%、至3,050點，之後還會看到更多利空，他建議投資組合多元化，不要過於極端。

文章來源：cnbc

（ 中時電子報 呂承哲）

▍ 空頭炸翻！美股狂崩700點 爆散戶驚人預謀

美國佛州、加州新冠病例單日確診創下新高，加上川普政府將對歐盟、英國加徵關稅，拖累美股周三（24日）崩跌逾700點，儘管投機炒短買盤重摔一跤，但卻讓押注股市大跌的9年來最高30萬口淨空單大獲全勝。

新冠疫情重創美國經濟，川普政府推出3兆美元財政激方案，聯準會也祭出無上限量化寬鬆政策（QE），帶動美股從3月觸底後展開強勁反彈，多頭大軍爽賺一波，不過市場空頭也沒坐以待斃，不斷加碼空單伺機突襲。

CNBC報導，據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，截至上周為止，被外界視為投機者的Non-Commercial Trader在E-迷你標準普爾500期貨（S&P E-mini）持有30.3萬口淨空單部位，創下2011年以來新高，遠高於3月股災爆發前5.5萬口標普500期貨空單。

有分析師認為，當一票投資人對多、空抱持相同看法，可能會造成一窩蜂心態，通常都是反向操作的訊號。但Bleakle Advisory集團的投資長Peter Boockvar指出，期貨投資人不一定就代表反指標。

Boockvar表示，截至上周二（16日）的一周期間，空頭與多頭的期貨合約比例約是2比1。回頭看2007年9月空頭期貨部位創新高，結果股市10月衝上高點；2009年3月多頭部分也曾改寫紀錄，後來印證就是長期牛市的起始點。

因此，他對反指標的說法感到懷疑，並認為有時空頭也是對的。

（中時電子報 吳美觀）

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