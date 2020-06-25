礦工挖到史上最大寶石 一夕之間成億萬富翁

坦尚尼亞1名52歲礦工萊澤爾（Saniniu Laizer）上周在曼亞拉挖到2塊色礦石，檢查後發現竟是史上最大的坦桑石，他將坦桑石賣出，現賺340萬美元（約新台幣1億元），一夕之間變成億萬富翁。萊澤爾今（25）日舉行宴會，與自己30多個孩子一同慶祝，就連總統也打電話祝賀。

據《BBC》報導，坦桑石僅在坦桑尼亞北部曼亞拉出產，用於製作裝飾品，它是地球上最稀有的寶石之一，1位當地地質學家估計，坦桑石可能在20年內全部被挖完。坦桑石的吸引力在於各種色調，它有綠色、紅色、紫色等，它的價值取決於稀有度，顏色或清晰度越精細，價格就越高。

萊澤爾上周挖到坦桑石分別重9.2公斤和5.8公斤，他把坦桑石拍賣後獲得340萬美元；過去挖過最大的坦桑石重量3.3公斤，萊澤爾破了紀錄，連坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）親自打電話祝賀他。

萊澤爾擁有4位妻子、30多個孩子，他打算宰殺一頭牛來慶祝，並計畫在曼亞拉進行投資，他想建造購物中心和學校，因為附近有很多窮苦人家，負擔不起孩子上學的費用，因此他想用這筆錢來幫助他們。萊澤爾表示，意外之財不會改變他的生活方式，並且他會繼續照顧他的2000頭牛。他認為當地治安足夠安全，儘管他突然變富有，也不需要有額外的防護措施。