美國務卿：多國警覺大陸監控 為此捨棄華為

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間24日一日內兩度發聲明針對中國，首先劍指中國資通訊設備商華為，稱全球各地人民逐漸意識到中國監視的危險，多國都取消與華為的合作，只允許可信賴的廠商參與5G網路建設。

香港經濟日報報導，另一聲明則指中國在上周的「中非團結抗疫特別峰會」向非洲開空頭支票；稱美國仍然是非洲最堅定的抗疫夥伴。

蓬佩奧在首個聲明列出「乾淨電信公司」（Clean Telcos），包括法國的Orange，印度的Reliance Jio Infocomm，澳洲電信Telstra、南韓的SK電信（SK Telecom）與韓國電信（KT）、日本電信電話公司（NTT）及英國的O2。而德國的Telefonica Deutschland及巴西的Vivo也即將加入，因它們承諾不會採用任何信不過的設備商。

蓬佩奧又指，繼捷克、波蘭、瑞典、愛沙尼亞、羅馬尼亞、丹麥與拉脫維亞等國後，近日希臘也捨棄華為，同意與愛立信（Ericsson）合作，建設5G網路。蓬佩奧表示，愈來愈多國家、企業、公民關注敏感資訊應該由誰來管理，答案很明顯，不是監視國家（surveillance state）中國共產黨。

蓬佩奧在另一份聲明中，則針對中國國家主席習近平上周在中非團結抗疫特別峰會中，鼓勵中國金融機構與非洲國家就商業主權貸款安排協商。蓬佩奧批評，北京開出「空頭支票」而且陳腔濫調，對非洲國家構成無力維持的債務負擔。

蓬佩奧指出，習近平雖然表示「堅持人民至上、生命至上」，但對於新冠肺炎疫情未能承諾真正保持透明和為疫情負責任。

對此，中國外交部發言人趙立堅24日則批評蓬佩奧連日對中國進行攻擊誣衊，指蓬佩奧的指摘與事實嚴重不符，暴露其根深柢固的冷戰思維和意識形態偏見。

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