美瞄準歐盟 祭31億美元新關稅

據美國貿易代表署（USTR）23日公布文件顯示，美國政府考慮針對來自法國、德國、西班牙與英國總值約31億美元的產品加徵新關稅，藉此反制歐盟不正當補貼飛機製造商空中巴士（Airbus）的行為。但此舉恐加劇美國與歐洲間的貿易緊張關係。

與此同時，美國也在考慮對加拿大的進口鋁品加徵新關稅。受到全球貿易衝突可能升溫的利空摜壓，歐美股市周三連袂重挫，歐股盤中跌幅超過2％，道瓊工業指數大跌400點或1.5％，那斯達克指數也跌約1％。

美國考慮針對歐洲多國特定產品額外課徵最高100％的關稅，品項涵蓋橄欖、咖啡、巧克力、啤酒、琴酒，以及部分卡車與機械等。至於飛機、起司與優格等產品也可能調高關稅。

據USTR文件顯示，此計畫將有長達一個月的公眾評論期，直到7月26日止。此文件刊登於USTR網站上頭，預計於26日正式公告。

此舉與美國與歐盟雙方在世界貿易組織（WTO）纏鬥15年的飛機補貼訴訟有關。美國希望以打擊歐洲產品做為手段，藉此阻止歐盟展開報復行動。

若美國加徵額外關稅100％，那部分商品售價可能翻倍成長，如此一來，歐洲商品進口至美國根本無利可圖。

去年10月，WTO裁決美國得以對價值75億美元的歐盟進口商品加徵關稅，以反制歐盟不正當補貼空中巴士。但WTO也認定，美國存在非法補貼波音的行為，因此下個月也可能批准歐盟以類似方法針對美國產品加徵關稅。

若美國真的實施此次加徵關稅計畫，那恐怕重創歐洲卡車製造商與酒商等業者營運，像是法國香檳業者保樂力加（Pernod Ricard）與Remy Cointreau，以及英國酒精飲料公司帝亞吉歐（Diageo）與琴酒公司James Burrough等。

對於這些歐洲企業而言，他們原先已承受新冠肺炎疫情帶來的龐大衝擊，如今又遭遇美國可能加徵關稅，恐導致他們營運雪上加霜。