科技股漲翻天 那指強壓道瓊、標普

美股主要指數今年來表現懸殊，其中那斯達克指數在科技股領軍衝高，不僅力壓道瓊與標準普爾500指數，而且與後兩者年線差距更創下1983年來最大。不過隨著第二季即將結束，分析師警告，在基金重新調整資產配置，美股短期恐遭遇數百億美元賣壓。

經濟數據好轉，強化投資人對美國與全球復甦在即的樂觀預期，美股周二（23日）紅光滿面，那指在科技買盤簇擁下，終場收漲0.7％至10,131.37點，不僅再刷歷史新高，也是今年來第21度改寫收盤高點。道瓊與標普也各自收高0.5％與0.4％。

總計那指今年在大型科技股強力帶動下，迄今漲幅已達13％。相較之下，由藍籌股組成的道指卻下跌8.3％、標普500也跌3.1％，這也令那指領先道瓊、標普幅度創1983年來最大。

分析師解釋，那指之所以表現凌厲，主要是部分成長股年初來漲勢強勁，對那指與標普500具有舉足輕重影響力。包括蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet與臉書這五檔科技股，合計占那指整體市值約四成、標普500兩成。然而在這幾檔股票中，只有蘋果與微軟是道瓊成分股。

先前為減緩新冠疫情擴散，美國民眾多居家避疫，除加速數位趨勢發展腳步，也使許多大型科技股因而受惠。在這五檔科技股中，又以亞馬遜50％漲幅最為亮眼。

不過在同期間，美國經濟受疫情重創而陷入停滯，讓被視為價值股的Caterpillar、麥當勞與Paypal等個股除獲利慘淡，甚至還被迫取消財測。

雖然近來有多項數據出現改善，令外界預期美國經濟可能已觸底反彈，但隨著復甦力道反覆不定，也加深美股震盪走勢。

特別是6月與第二季都將於下周結束，季底做帳行情加上退休基金將對投資組合進行調整，分析師預期，它們可能獲利了結、將資金從股市轉到債市，規模約在350到760億美元之間。這些資金流動，也意味美股短線，將面臨數百億美元賣壓。