全球經濟成長預測 IMF再下修

國際貨幣基金（IMF）周三（24日）發布最新一期《世界經濟展望報告》，聲稱由於新冠肺炎疫情對全球經濟活動造成的傷害比預期更加廣泛與嚴重，促使它決定再度下修今年全球經濟成長預估至萎縮4.9％。該機構並警告，若爆發第二波疫情，將重創全球經濟復甦，明年全球成長率可能只有0.5％。

IMF表示，目前它預測2020年全球經濟將萎縮4.9％，低於它在4月預估的萎縮3％。在當時，全球大規模的經濟封鎖才剛開始實施。

另外，該機構還對2021年全球經濟前景持謹慎看法，認為復甦動能恐較預期疲弱，僅將增長5.4％，也遜於前估的5.8％。IMF並警告，一旦疫情在明年出現新一輪的爆發，恐令2021年經濟成長率將縮減到只剩下0.5％。

雖然目前許多國家都已開始重啟經濟活動，不過該機構表示，先前的封鎖措施與社交距離，已對企業投資與消費支出造成打擊。

IMF在該報告中提到，鑒於封鎖措施，導致整體的總需求已受到衝擊，另外近期的供給也因此受到阻撓。

其中又以已開發國家經濟受創最深，IMF預估美國今年經濟產出將萎縮8％、歐元區也料將萎縮10.2％，這兩大地區都比4月預估下修超過2個百分點。

至於疫情還在高燒不退的的拉美經濟，在這次經濟報告中，遭到IMF調降的幅度最大。巴西經濟預估今年將萎縮9.1％、墨西哥萎縮10.5％與阿根廷也萎縮9.9％。

已在4月重新開放經濟活動的大陸，則是唯一被IMF視為今年有望維持正成長的國家，預估其經濟將可增長1％，不過仍略低於前一次預測的1.2％增幅。

IMF還呼籲，為支撐就業市場、減少企業所受衝擊，並且為日後的經濟復甦進行鋪路，全球政府與央行仍有必要祭出更多的政策行動。