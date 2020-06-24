富時羅素成份股將調整 防疫股估大躍進

富時羅素（FTSE Russell）本周五收盤後進行成份股調整，預料醫療保健在成長型指數將取得更大比重。就歷史來看，當天交易量將創下年度最高紀錄之一。



富時羅素每年6月第四個周五調整成份股與權重，屆時多項指數將增加或刪除成份股，包括大型股的羅素1000指數（Russell 1000 Index）、小型股的羅素2000指數，連帶基金經理人也會跟進修改投資組合，以反映指數最新權重與指數內容。



羅素指數調整當日，往往股市交易量大增，尤其是接近收盤前。考量到交易規模龐大，紐約證交所與那斯達克皆已加強收盤交易規則以及應變計劃。那斯達克表示，2019年6月羅素指數進行年度調整時，收盤系統曾經締造1.14秒執行12.79億股交易、規模425.9億美元的紀錄。



由於新冠肺炎疫情爆發，居家令與醫療保健相關業者受惠，帶動業績強勁，市場人士預料多家防疫類股可能直接加入或晉級至大型股的羅素1000指數。



RBC資本市場美股策略部主管卡薇西娜（Lori Calvasina）指出，此次從羅素2000晉級至羅素1000的成份股，預料一半是醫療保健業者。



傑富瑞（Jefferies）預估，由於數家醫療保健業者晉升，反倒令該產業占羅素2000指數的權重降低1.7％，此外，羅素2000成長指數的醫療保健業者比重將達33％，其中17％來自生技領域。



該投行指出，醫療保健股占羅素中型成長股指數的比重料將躍升5.9％，占羅素1000成長指數的比重則增加1％。



今年虛擬醫療服務供應商Teladoc股價累計飆漲逾130％，外界普遍看好該公司可晉級至羅素大型股指數。居家健身設備供應商Peloton可能直接新增至羅素1000指數。羅素2000指數新增的6檔首度公開上市企業，全數來自醫療保健領域。