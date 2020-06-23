現金為王 疫情促美企賣股囤錢

新冠肺炎疫情點燃現金為王心態，促使美國企業重新調整投資計畫，大舉出脫股權投資部位換取現金。美國PNC金融服務集團5月出售價值逾130億美元的貝萊德（BlackRock）持股，PNC持有貝萊德股權長達25年，這筆交易為PNC帶來可觀的報酬。

法國藥廠賽諾菲（Sanofi）5月稍晚出售對美國同業雷傑納隆（Regeneron Pharmaceuticals）的大部分持股，進帳117億美元。雷傑納隆加速研發新冠肺炎藥物，帶動股價水漲船高。消息人士透露，賽諾菲正在思考策略目標，其中包括收購計畫。

此外，軟體銀行日前透露，公司有意出售價值300億美元的T-Mobile US大部分持股。

根據Dealogic數據，2020年迄今，規模超過10億美元的美國股票交易約有8件，金額合計超過280億美元，創下史上同期新高紀錄。2012年出現全年最大規模售股紀錄，22筆交易出售將近760億美元股票。

疫情是許多美國企業出售股權投資的主因，董事會正在思考，運用資本最有效的方式是否是握有其他公司的少數股權。

美國銀行（BoA）全球資本市場共同主管薩帕羅里（Elif Bilgi Zapparoli）表示，董事會體認到無法安於現狀。現在討論對象不再侷限於財務長，也包括執行長和董事會，還有贊助方和創投資本家。

據熟知內情人士表示，自疫情爆發以來，許多公司的董事會更頻繁地召開會議，有些甚至要求高階主管每周更新業務和財務資訊。薩帕羅里表示，疫情促使企業思考各個方面。

企業在近幾個月積極到資本市場籌資。依據Dealogic統計，自3月底以來，美國上市公司在股市籌資超過1,480億美元，創下季度新高紀錄，次高是發生在1999年第四季。