手機當車鑰匙用 蘋果WWDC推出新軟體

手機當車鑰匙用 蘋果開發人員大會推出新軟體

蘋果公司22日以線上方式召開年度全球開發人員大會（WWDC），推出新的系統，可使iPhone手機增添將汽車開鎖並起動的功能。

蘋果在加州古柏迪諾（Cupertino）總公司發表的線上主題演說中表示， 這個新系統將與下月出貨的寶馬（BMW）5系列車款搭配。這種數位車鑰匙也可透過蘋果的訊息傳送系統iMessage與朋友和家人分享。

新系統可搭載使用現行iOS 13作業系統的iPhone手機，因此等到寶馬新車款下月出貨後，即可派上用場。蘋果表示，明年會有更多可搭配新系統的車款上市。

蘋果並與寶馬和福特汽車合作，加入電動車充電站資訊來更新地圖程式，以顯示和相關車型相容的充電站位置。

iOS14推CarKey新功能 蘋果手機將成為數位車鑰

蘋果公司22日在全球開發人員大會（WWDC）宣布CarKey新系統，也就是使用蘋果手機無線解鎖汽車的方法，下月即將發布的2021年BMW 5系列是首批配對車款。

蘋果公司（Apple）表示，CarKey功能是今天新發布的iOS 14作業系統的一部分，同時 iOS 13 的用戶也能使用。

蘋果公司軟體工程的資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）表示，「汽車鑰匙已存在約百年，但它們又大又笨，是該重新想像了」。

根據規劃，使用者把iPhone或蘋果手錶跟支援CarKey的汽車進行配對之後，只需把蘋果的設備輕觸汽車內安裝的讀取器（通常是車門把手）就可以解開車門鎖。

在對汽車解鎖之前，系統會要求使用Face ID或Touch ID進行身份驗證，使用者可設定成跳過認證的步驟，並允許對不同車子設定多把數位車鑰，以及家人、朋友共享的功能等。

儘管已有其他汽車廠商提供免車鑰打開車門的技術，不過德國車廠BMW 5 系列是第一波直接嵌入蘋果作業系統的車款。

CarKey目前使用的技術是「近距離無線通信」（NFC，Near Field Communication）車輛解鎖及發動系統。

蘋果公司表示，正致力於讓數位車鑰標準化，未來的標準將使用新的U1超寬頻晶片（U1 ultra-wideband chip），而不只是完全依靠NFC，亦即新一代的技術連手機都不用拿出來就可以解車門鎖。

蘋果全球開發人員大會 iOS 14 新登場

蘋果公司的全球開發人員大會今天展開，介紹最新版本iOS 14 作業系統及一系列新軟體，執行長庫克談到科技對社會進步的改變。

蘋果公司（Apple） 執行長庫克（Tim Cook）以預錄的影片揭開今天的全球開發者大會，他表示，蘋果公司以1億美元的計劃案打擊種族不公，而在全球公衛事件影響下，這次的大會以虛擬方式線上進行。

庫克說，「我們致力於成為改變的力量」。

縮寫為WWDC（Worldwide Developer Conference）的全球開發人員大會於1987年首次舉行，是蘋果公司每年宣布軟硬體的重要平台，今年第一次線上舉辦且免費對大眾公開。

在新公布的蘋果手機作業系統iOS 14，最大的一項改變是讓主頁面有更自由的設定，方便用戶管理手機桌面，新功能有顯示小工具、自動整理應用程式和畫中畫的影片播放。

以往蘋果用戶只能在手機的主螢幕添加應用程式，現在使用者可以把小工具（widget）拉到主頁面，例如日曆和地圖，並讓它們繼續固定在主頁面上，以利持續掌握相關的更新訊息。

蘋果公司推出名為App Library的新功能，可自動幫用戶整理應用程式，且用戶也可以輕鬆按一鍵，就把整個頁面的應用程式都刪除，在分類與清除上更容易。

另外，iOS 14 系統的畫中畫功能，容許使用者在手機做其他事情的時候，還能繼續保持影片的播放。

「開口問」是現代人使用數位裝置找資料的重要方式，蘋果公司表示，智慧型助理Siri比起3年前能提供多20倍的資料，相關介面也有新設計。

一項新的翻譯應用程式名為「翻譯」（Translate）能夠即時翻譯兩種語言，介面與谷歌翻譯（Google Translate）有些異曲同工。

蘋果手機訊息（iMessage）是使用者經由 Wi-Fi或數據網絡，傳送到另一台蘋果系列產品的文字、相片或影片。新版的應用程式的新功能包括mentions，能對特定訊息、標註者等給予回覆，並能釘選群組重要的訊息給予置頂功能；新的Memoji個人表情貼圖，增加了反應時事現況的「戴口罩的頭像」。