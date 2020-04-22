大企業搶小公司救命錢 美國財長警告吐出來

美國提供鉅額緊急融資計畫為受疫情衝擊的小企業紓困，卻有大企業搶了小公司的救命錢，引發各界批評，財政部長穆努欽今天警告大企業歸還紓困金就沒事，否則將承受後果。

上個月下旬，美國各地有許多商店與餐廳因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情被迫關門，政府啟動「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program, PPP），提供3500億美元紓困，基本上形同補助金，只要企業是使用相關資金來支付員工薪水。

這項計畫實施後，銀行接獲申請案如潮水般湧入，3500億美元資金很快燒完。

問題是此計畫也對大型連鎖業者提供放款，諸如茹絲葵牛排館（Ruth’s Chris Steak House）、Potbelly三明治，以及在全世界擁有275家分店、去年銷售額高達5億7500萬美元的上市公司Shake Shack漢堡，都在名單之列。

這種不公情況最近被揭露，遭批評讓大型企業吸走融資額度，無異是剝奪小型商店的生機與及其員工的工作機會。

美國總統川普今天舉行每天例行疫情新聞簡報會時，穆努欽（Steven Mnuchin）作出回應表示：「如果這些公司（大企業）是因對此不了解而取得貸款，歸還貸款就沒事，否則可能承擔其他後果。」

他又說，大致說來，因這項紓困計畫受益的仍是政府鎖定為目標的小企業。

高檔漢堡連鎖店Shake Shack19日已宣布，將退還1000萬美元的紓困金。

美國聯邦參議院通過金額4840億美元的新紓困案，包括支應薪資保護計畫的第2筆紓困金3200億美元。梅努欽表示，此案本週稍晚將送聯邦眾議院表決通過，再請川普簽署生效實施。

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