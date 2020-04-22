星油王破產 金融業曝險38.5億美元

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示意圖。圖／中新社

亞洲最大船用燃料供應商之一的新加坡興隆集團（Hin Leong Trading）因為積欠23家銀行38.5億美元，已向法院聲請破產保護。

台灣的中國信託商業銀行也受到影響，對興隆曝險金額約9,100萬美元。根據該集團提交的文件顯示，香港上海匯豐銀行對興隆曝險金額最多，將近6億美元。其次為荷蘭銀行新加坡分行的近3億美元。至於星展集團、華僑銀行和大華銀行這三家星國銀行，合計曝險金額約6.8億美元。

中信金控21日晚間指出，中國信託商業銀行目前持續與新加坡興隆集團協調中，相關法務流程已委由律師處理，中信銀行將依循正式程序確保債權，以保障銀行權益。

該集團創辦人、有新加坡油王之稱的林恩強（Lim Oon Kuin）在給法院的書面證詞中坦承，雖然到2019年10月為止的營業年度，該公司申報淨利7,820 萬美元，但是實際上該集團在過去幾年並沒有出現獲利。

而讓財務情況更為雪上加霜的是，興隆集團在期貨市場交易上還大幅損失約8億美元。不過在林恩強主導下，這些虧損並沒有列在財報上。他說自己曾指示金融部門準備沒有虧損的帳務紀錄，並說如果有問題，他會負起責任。

林恩強還承認，年初因為油價崩跌，加上銀行信貸緊縮，在資金嚴重吃緊下，他曾出售該公司一大部分原油庫存來為公司籌措現金。不過興隆曾用這些原油庫存做抵押品向銀行貸款，他私自售油行為，也導致公司的原油庫存與用來作為銀行擔保品的庫存出現極大的落差。

此外在另一份聲明中，林恩強的兒子、負責掌管家族海運事業Ocean Tankers，同時也是興隆集團董事的林志明強調，他個人並不知道為何8億美元的虧損並沒有反映在財報上。他還強調自己並無涉及興隆財務運作，這部門完全由他父親林恩強監管。

2007年間，前台積電董事長張忠謀在凱達格蘭學校演講時說，「一桶石油100美元的時代很快就來了，未來50年還可能會愈來愈貴」；調研機構 Oxford Economics也在去年提出，「油價上揚風險愈來愈高，只要供應面出現重大事件，就可能破百」。美國總統川普甚至要求石油輸出國家組織採取行動，抑制油價上漲。

現在看來，這些擔心都多慮了，企業負責人、經濟學家和政治領袖要煩惱的，是油價持續走低甚至成為負數時的對策。到底油價從破百到變成負數的原因是什麼？投資人要如何解讀這個現象，並進行資產的配置調整？請看我們的報導。

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工商時報 蕭麗君

國際新聞中心

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