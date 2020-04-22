日媒：若金正恩過世 將由她掌權

日本《讀賣新聞》今（22）日報導，北韓早在2019年底就已決定，如果北韓發生緊急情況，將由金正恩胞妹金與正掌權，進行最高領導人職務。

北韓最高領導人金正恩遭美國有線電視新聞網（CNN）報導，接受心血管手術後「病危」，儘管消息尚未獲得證實，不過報導已經引起外界關注，誰將接任金正恩，繼承北韓大業。

韓國《中央日報》引述《讀賣新聞》指出，去年底於平壤舉行的朝鮮勞動黨中央委員會總會上就已決定，如果金正恩由於死亡等原因無法行使職務，「所有權限將轉由金與正代為執行。」

相關人士也透露，在那之後，「以金與正名義向黨政軍下達的指令多達數項。」3月3日、22日，金與正更以個人名義，針對兩韓關係、朝美關係發表評論，此舉被解讀為是在「對外彰顯自己的存在感」。

此外，觀察家認為，作為朝鮮勞動黨宣傳部長的金與正，可能早在去年底的總會上就掌握了人事任免權，升任勞動黨最核心的組織指導部第一副部長。

《讀賣新聞》指出，外傳去年底金正恩因高血壓、心臟病、糖尿病等疾病，健康狀況惡化，一組法國醫療團隊於今年1月前往北韓，金正恩對金與正的權力交接也自那時起開始加速進度。

例如3月21日，金正恩勘驗飛彈發射試驗時，金與正也陪同出席，報導分析，金與正若要代替行駛金正恩的權力，就必須要掌握軍隊，而陪同勘驗的舉動很可能是她為了鞏固在軍中威信而進行的首要動作。

除此之外，1月25日，時隔6年4個月未公開露面的金正恩姑姑金敬姬也意外現身，當時她與金正恩、金與正等人並排坐、觀看表演，《讀賣新聞》分析，金敬姬過去曾輔佐金正日，「作為金正恩的親信，她出現的用意或許是在幫助提升金與正的權威。」

文章來源：日媒曝“朝鲜早已决定紧急状况时将由金与正掌权”

（中時電子報 吳映璠）

金正恩傳病危引動盪？ 南韓議員：北韓已有兩異常動向

北韓最高領導人金正恩外傳因手術開刀後傳出危殆，雖然南韓政府隨後表示無跡象顯示金正恩身體有恙，但仍引起全球高度關注北韓政局動向。對此，南韓國會外交統一委員長尹相炫表示，南韓政府的立場是相關消息並不屬實，但先前除了金正恩並未參加15日太陽節活動，加上平壤當前仍在封城以及金正恩胞妹金與正升職，這兩項不尋常現象顯示，「似乎並不足以完全否定相關消息」。

據南韓《中央日報》報導，尹相炫21日在緊急記者會上表示，金正恩確實在12日接受了心血管手術，確實有情況顯示他的身體狀況可能不太好，有人說他只是做了腳踝手術，也有傳聞是因新冠疫情而在隔離，但他接受心血管手術的消息最可靠。

尹相炫表示，除了金正恩動手術之外，北韓還有很多不尋常跡象，例如朝鮮最高人民會議從10日推遲到12日舉行，但金正恩卻未出席；而15日紀念「永遠的主席」金日成的誕辰紀念日的「太陽節」金正恩也未出席，這是過去從未出現過的。

此外，尹相炫還提到平壤封城的情形，表示朝鮮幾天前就對平壤市進行全面封鎖，現在平壤市已經出現停擺狀態；而在人事異動上，金正恩的妹妹金與正最近從宣傳部第一部長提拔為組織部第一副部長，尹相炫表示，此舉很明顯是在培養接班人，從金與正的地位和朝鮮的情況來看，目前北韓內部確實不太正常。

對於南韓政府「金正恩病危傳聞非事實，北韓並無異常動向」的說法」，尹相炫也強調，確實政府官員和部長的官方立場為目前並無已證實的消息，而青瓦臺表態所說的「目前尚未證實」相關情況，似乎要從別的層面上去理解，青瓦台已留出一定空間詮釋。

文章來源：平壤封城、金与正升职，韩议员指“朝鲜早已现异常动向”

（中時電子報 馮英志）

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