傳與普亭吵架 沙烏地王儲氣到拿石油淹巿場

獨立新聞媒體「中東之眼」報導，俄羅斯總統普亭和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼上個月在電話中大吵一架，後來利雅德決定「用石油淹沒巿場」，導致油價一路狂瀉。

熟知內情的沙烏地官員告訴「中東之眼」（Middle East Eye），在此之前，兩國關係已緩和數月，雙方並同意一項重大軍售案。但因為這起口角，雙邊關係幾乎回到原點。

儘管全球需求因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行而下跌，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）3月6日集會時，主要油國仍無法就減產達成協議。普亭（Vladimir Putin）和穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）就是在這場集會之前通電話。

不願具名的沙烏地官員說：「普亭和穆罕默德．沙爾曼於油國集會前通話，穆罕默德．沙爾曼咄咄逼人地下達最後通牒，威脅若無法達成協議，沙烏地就要發起價格戰。談話非常私人，他們衝著對方喊叫。最後通牒遭到蒲亭回絕，雙方不歡而散收場。」

另一位不願具名的消息人士指出，穆罕默德．沙爾曼對普亭擺出咄咄逼人姿態前有先跟美國總統川普的女婿、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）聯絡。

消息人士指出：「庫許納轉達川普同意穆罕默德．沙爾曼跟普亭通話，他沒有要求穆罕默德．沙爾曼要這樣做，不過他知道而且沒有予以否決。穆罕默德．沙爾曼於是自己決定打這通電話。」

石油輸出國家組織、俄羅斯和其他國家無法在上述集會中就每天減產150萬桶達成共識，油價接著便暴跌。有關那次集會的報導指出，沙烏地試圖以強硬手段對付俄羅斯。一名產業分析師評論說：「看到普亭被逼入絕境的險象。」

川普起初為油價崩跌而喝彩，認為可以用便宜原油來填補美國儲備。不過在美國石油業者抗議之後，白宮態度就出現「髮夾彎」。大部分廠商都有投資成本更高的頁岩油探勘，油價顯著上漲才能讓他們損益兩平。

去年9月沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）石油設施遭到伊朗攻擊後，川普對此無動於衷。莫斯科逮著機會，從那個時候開始和利雅德默默地拓展外交關係。但是上述通話引發齟齬，使得雙方長達數月努力的成果化為烏有。

消息人士透露，沙烏地於1月中旬原則上決定採購俄羅斯的鎧甲S1M彈炮合一防空系統（Pantsir S1M SPAAGM）。官員指出，雙方未簽合同，但已作成決定，不過沙烏地有但書，希望此一俄羅斯系統有一部分能在沙烏地生產，「他們認真看待這套系統，當時距沙烏地阿美遇襲不過3個月」。

相關磋商是透過普亭人馬、俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）進行聯繫。俄羅斯和沙烏地後來之所以能夠達成4月12日宣布的石油協議，他也扮演重要角色。但是此一協議終究不足以防止20日出現破天荒的負油價。

消息人士指出，德米崔耶夫於2月22日與穆罕默德．沙爾曼會晤時，王儲就對油價走跌引以為憂。官員指出：「當時（新冠肺炎）疫情的影響已顯而易見，油價開始下跌。他以普亭特使身分到訪，探討相關議題。那場會晤氣氛不錯，但是穆罕默德．沙爾曼就我們的預算無法承受油價下跌表達憂心。」

德米崔耶夫還詢問穆罕默德．沙爾曼，能不能將遊艇停泊在沙烏地外海。這名消息人士指出：「當時雙邊關係還挺好的。」