川普宣布停發綠卡60天 確保美國勞工就業

美國總統川普今天宣布，將暫停移民入境60天，以確保美國勞工的工作機會不會被移民搶走。這項措施主要目標對象為申請被稱為「綠卡」的的外籍人士。

川普昨天晚間推文表示：「鑑於無形敵人（Invisible Enemy）的攻擊，以及有必要保障我們偉大美國公民的工作機會，我將簽署行政命令，暫停移民進入美國。」不過他並未說明細節。

川普今天在白宮防疫記者會表示，將暫停接受移民60天，申請綠卡者將無法入境美國，但允許臨時勞工進入美國就業，農場工人也不受影響。至於這項措施將在何時推出，他則表示明天就會正式簽署，並對外公布細節。

對於外界質疑川普每每提及要遣返非法移民時，總呼籲移民應尋求合法途徑進入美國，這項措施卻拿合法移民開刀，川普解釋，這項措施目的在確保美國勞工優先獲得工作，不會被新移民取代。至於是否會延長這項措施，將在到期前視情況再討論。

根據美國勞工部統計，截至4月11日為止，全美申請失業給付申請已達2203萬4000人，打破1982年秋季4週內270萬人申請失業給付紀錄。依據這項數據推算，美國失業率已經高達8.2%，超越1975年5月的7%歷史紀錄。隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續蔓延，美國申請失業給付的人數還將持續攀升。

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