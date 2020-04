美總統參選人拜登競選搭檔 屬意前第一夫人

據《哥倫比亞廣播公司》(CBS)20日報導,美國前副總統拜登表示願意選擇蜜雪兒.歐巴馬為2020年總統大選的競選搭檔。這位潛在的民主黨總統候選人表示,如果前第一夫人蜜雪兒願意接受提名,她將會是一位強而有力的競選夥伴。

拜登說:「我很讚賞蜜雪兒,她很聰明。她也很瞭解狀況,是一個非常好的女性,歐巴馬夫婦也是我的好朋友。」「我想她不會只想住在白宮附近吧!」

拜登表示,「目前選擇副總統人選的作業還只是剛開始,我們很快會讓委員會來進行審查,同時手調查各種潛在提名者的背景。」

拜登還說:「我承諾(副總統)將是一位女性,因為我們政府反映社會公眾與國家的樣貌,這十分重要。我們承諾在最高法院會有一位有色人種的女性,這並不意味不會有一位類似的副總統。」

「我認為我們必須一勞永逸得建立這種制度,在我看來我們此前原本可以擁有一位女性總統,那就是希拉蕊.克林頓」,「除此之外,還有很多合適的女性。」

文章來源:‘I’d Take Her In A Heartbeat’: Joe Biden Says He Would Pick Michelle Obama To Be His Vice President

(中時電子報 盧伯華)