油價崩盤衝擊信心 道瓊再重挫631點

美股受國際油價崩盤拖累，道瓊指數21日再跌631點，創近3週來最糟表現。油市陷入危機，凸顯新冠肺炎對經濟的威脅未因疫情趨穩而消除，股市投資人信心連帶受到打擊。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）陰影籠罩下，紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價昨天破天荒跌破0美元，交投熱絡的6月合約價今天崩跌43%，創21年來新低，油市恐慌情緒蔓延，拖累全球股市表現。

美股開低走低，午盤欲振乏力，道瓊工業指數終場重挫631.56點，跌幅2.67%，收在23018.88點。標準普爾500指數下挫86.6點，跌幅3.07%，收在2736.56點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌297.5點，跌幅3.48%，收在8263.23點。

道瓊指數兩天來跌逾1200點，寫下1日以來最糟單日表現，30檔成分股除保險商旅行家公司（Travelers）外全面收黑。標普500指數11大類股全線下挫，科技股跌幅達4.1%，表現敬陪末座。

蘋果公司（Apple）股價下挫3.1%，微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）跌幅都超過4%，近期表現威猛的網飛（Netflix）也下跌0.8%。網飛受惠大量民眾居家防疫，美股收盤後公布上季全球新增1580萬付費訂戶，比預期多一倍。

國際商業機器公司（IBM）今年首季營收年減3.4%，不如市場預期，並以疫情造成不確定性為由撤回年度財測，股價應聲下挫3%。

晶片股賣壓沉重，費城半導體指數重挫4.73%，30檔成分股全面收黑。超微（AMD）與輝達（NVIDIA）股價分別大跌7.1%、6.1%，台積電美國存託憑證（ADR）下挫2.3%。

受國際油價重挫拖累，能源業巨擘雪佛龍（Chevron）與埃克森美孚（Exxon Mobil）股價分別下跌2.3%、0.5%。

5月交割WTI期貨價今天到期，價格由負轉正，收在每桶10.01美元，遠高於昨天收盤價負37.63美元。但更具指標意義的6月合約價盤中一度跌破7美元，倫敦布倫特原油期貨價也大跌24%，收在2002年以來最低點。

過去幾週，美股在2兆美元經濟振興方案與聯邦準備理事會（Fed）積極救市下強勢反彈。道瓊指數前兩週飆漲15%，創1938年以來最佳表現，逐步收復從2月所創歷史高點回檔的失土。

油市陷入危機後，美股本週盤勢丕變，即使聯邦參議院今天通過4800億美元小型企業援助法案，有助緩和疫情對經濟的衝擊，美股午盤仍持續掙扎。

眼見經濟不斷惡化，美國總統川普上週公布3階段經濟重啟方針，由各州長視情況決定何時讓經濟逐步重上軌道。

喬治亞州昨天公布經濟重啟計畫，許多商家最快24日就能恢復營業；疫情嚴重的紐約州居家防疫令則已延長到5月中，並與周邊各州協調執行。這意味美國經濟短期內無法全面復甦，疫情是否隨經濟重啟回溫也將影響復甦速度。

國際油價大跌 歐股重挫

由於武漢肺炎疫情嚴重影響原油需求，加上儲油設備不足，國際油價大跌，西德州中級原油（WTI）期貨價格昨天破天荒摜破零美元，歐股今天收盤重挫。

倫敦FTSE 100指數大跌3.0%，以5641.03點作收。

法蘭克福DAX 30指數重挫4.0%，收在10249.85點。

巴黎CAC 40指數猛跌3.8%，收4357.46點。