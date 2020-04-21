油市危機！美6月期油價崩43%創21年新低

美國5月交割原油期貨價破天荒跌破0美元後，交投熱絡的6月合約價21日崩跌43%，創21年來新低，凸顯新冠肺炎疫情導致全球能源需求銳減、美國儲油空間所剩無幾的困局。

國際油市陷入數十年來最嚴重危機，連帶影響全球股匯市表現。台股重挫2.8%，在能源股拖累下，歐洲多國股市跌幅逾3%，美股道瓊工業指數兩天來大跌逾1200點。產油國貨幣遭拋售，俄羅斯盧布兌美元一度重貶2.5%。

紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價昨天收在每桶負37.63美元。這反映原油供過於求，美國儲油空間日漸稀少，期貨合約到期前有如燙手山芋，交易商必須貼錢給買家才能脫手。

這項合約今天到期，價格由負轉正，收在每桶10.01美元。但由於交易清淡，5月交割WTI期貨價已失去油市指標地位。

交投最熱絡的6月交割WTI期貨價昨天大跌18%，今天持續下探，盤中一度狂跌超過60%，摜破7美元關卡；終場大跌8.86美元，跌幅43%，收在每桶11.57美元，創1999年以來最低價位。

自1983年期貨數據彙編以來，WTI期貨最低收盤價是每桶10.42美元。

國際油價基準倫敦布倫特原油也受拖累，6月交割期貨價盤中一度跌至2001年11月以來最低點；終場重挫6.24美元，跌幅24%，收在每桶19.33美元。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）肆虐全球，數十億人居家防疫，經濟幾近陷入停擺，煉油與航空業用油需求銳減，原油儲存變成一大問題。美國儲油重鎮奧克拉荷馬州庫欣（Cushing）近期原油庫存激增，預計數週後達滿水位，油市恐慌不斷加劇。

石油輸出國家組織（OPEC）12日與俄羅斯等產油夥伴達成協議，同意5月至6月期間每天減產970萬桶原油。但在庫存過剩的情況下，這份減產協議不足以抵擋油價跌勢。

華爾街日報報導，美國原油期貨價首度跌破0美元後，沙烏地阿拉伯與OPEC其他成員國緊急商討是否要提前減產。

過去10年，美國頁岩油產業欣欣向榮，產油不斷增加，無形間加重這波油市危機。隨著油價崩跌，部分負債累累的業者可能破產。美國總統川普今天在推特宣布，他已指示能源部與財政部長制定計畫，向石油天然氣產業提供援助資金。