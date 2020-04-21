籃球之神「最後一舞」 刷新ESPN收視紀錄

記錄「籃球之神」喬丹在公牛最後一季時光的紀錄片「最後一舞」昨天開播後隨即引起廣泛迴響，不但NBA球員猛在推特上發表感想，該片也成為ESPN史上最多人觀看的紀錄片。

美國職籃NBA在3月中因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而被迫暫停，無球可看的球迷對任何籃壇的動態都充滿渴望，這讓體育電視頻道ESPN決定提前3個月，為引頸期盼的粉絲，獻上這部原訂6月要推出的紀錄片「最後一舞」（The Last Dance），讓籃球迷和其他運動的粉絲的心終於有所寄託。

不同於電視劇「黑道家族」（The Sopranos）結局讓人留下懸念，即便所有人都已經知道「最後一舞」的結局，卻未因此降低這部紀錄片的吸引力。

ESPN今天表示，每集60分鐘的「最後一舞」，前兩集昨晚平均有610萬人觀看，成為ESPN史上最高收視的紀錄片。ESPN過去最多人觀賞的紀錄片，是2012年播出有關昔日美國職棒MLB和職業美足NFL雙棲明星傑克森（Bo Jackson）的紀錄片，創下平均360萬人觀看紀錄。

一共10集的「最後一舞」，以過去未曾曝光的影片，陳述喬丹（Michael Jordan）和芝加哥公牛在1997-1998球季，尋求他們8個球季內第6座冠軍的故事。昨晚播出的前兩集中，也提到喬丹大學時代和剛進NBA的情景，而已退休和現役的NBA球員，顯然對他們看到的影片印象深刻。

NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）昔日所屬的洛杉磯湖人，在1990-1991球季總冠軍賽不敵喬丹帶領的公牛，而魔術強森隨後於1992年巴塞隆納奧運，在被稱做「夢幻隊」（Dream Team）的美國男籃代表隊與喬丹搭檔，為美國奪下金牌。魔術強森認為宿敵喬丹是史上最偉大的球員之一。

魔術強森推文說：「喬丹的『最後一舞』實在太棒了，我超愛（開播）兩小時所有內容！那些沒看過喬丹打球的年輕粉絲，現在應該知道他為什麼會被認為是籃球界的領頭羊了。對我來說，喬丹、麥可傑克森（Michael Jackson）、碧昂絲（Beyonce）是我這輩子認為最偉大的3個名人。」

除了已退役的球星，現役的NBA球星同樣對於這部紀錄片感到激動。

印第安納溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）已經開始期待下一集的內容，他在推特（Twitter）上說：「天啊！『最後一舞』，迫不及待下週日的到來了。」

費城76人前鋒哈里斯（Tobias Harris）則認為「最後一舞」是他目前隔離生活中一大亮點，他推文說「隔離期最棒的2小時」，並附上「最後一舞」的主題標籤。

前公牛後衛克勞福（Jamal Crawford）也難忍興奮之情，他說：「我從來沒有因為一部電影如此激動。」

喬丹率公牛拿下6座NBA總冠軍時期最信賴的拍檔皮朋（Scottie Pippen）是紀錄片第2集的主角。皮朋在1987年NBA選秀會被西雅圖超音速（奧克拉荷馬雷霆前身）以第5順位選中，後來被送到公牛。

紀錄片第2集聚焦在這名公牛背號33號球員的交易。在公牛6度奪冠期間，皮朋的年薪始終未超過400萬美元（約新台幣1.21億元），這讓他認為球團虧待了他。

皮朋因此與當時公牛的總管克勞瑟（Jerry Krause）發生激烈爭執，皮朋還因此以「說謊成性」來形容克勞瑟。

雖然皮朋提出的交易要求被拒絕了，但他在場上的貢獻並未因此減少，不過他1997-1998球季因為左腳手術而缺席頭35場比賽。

「最後一舞」的第3集、第4集將在26日晚間9時播出（台灣時間27日上午9時）。ESPN也將在當天晚間7時（台灣時間27日上午7時）重播前兩集。

延伸閱讀

NBA共體時艱 球員工會同意扣薪

北美｜體育頻道險開天窗