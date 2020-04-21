傳金正恩病危？台股盤中急殺失守10300

傳金正恩病危？台股盤中急殺一度失守10300

台股盤中驚傳北韓領導人金正恩，因心血管手術而病危，目前消息面危狀況雖未經証實，但美國政府與外媒如CNN等皆密切監控，防範源自朝鮮半島情勢可能的變數風險，台股受此不確定因子負面影響，盤中也一度向下急殺，金融、塑化是重災區，電子股也同步向下修正，台積電失守300元，加權指數最低點一度來到10278點，大跌逾300點。

迄上午10：43，集中交易市場加權指數暫報大跌302點，為10283點，跌幅2.82%，成交1052億元。

亞股方面，受金正恩病危消息面影響，目前陸續開市包括澳洲、日本、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南與印尼等，也都臉色鐵青。

美股盤後電子盤方面，道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，早市雖一度跌反彈，目前也都由紅翻黑，分別暫報下挫1.09%、0.82%、0.71%及1.12%。

（工商時報 數位編輯）

金正恩傳手術後情況危急 美國監控中

據熟悉內情的美國官員說法，美方正在監控一項情報，直指北韓領導人金正恩於手術後情況危急。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，金正恩並未現身祖父15日冥誕後，引發外界揣測。

大多由脫北者經營的「每日北韓」網站引述孤立北韓內部的不知名消息來源表示，金正恩本月12日接受治療後，目前在金剛山的別墅休養。

（中央社）

北韓領導人金正恩傳接受心血管治療 健康狀況引揣測

南韓媒體透露，北韓領導人金正恩本月稍早接受心血管方面的治療，目前仍在休養。金正恩稍早缺席一場重要年度活動後，健康狀況就引發揣測。

大多由脫北者經營的「每日北韓」網站引述北韓內部的不知名消息來源表示，金正恩本月12日接受治療後，目前在金剛山的別墅休養。

(中央社)