1.法國新冠肺炎死亡人數破2萬 全球第4國

法國今天宣布，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增547起死亡病例，成為全球第4個染疫死亡人數突破2萬的國家。

法新社報導，法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）在記者會上說：「今晚，我國越過一個具有象徵性且特別令人痛苦的關卡。」

他宣布法國死亡病例共計2萬265例，包括1萬2513人在醫院不治，另外7752人在養老院和其他護理之家病故。

沙羅孟指出，感染新型冠狀病毒死亡的總人數，如今已遠高於法國近年最嚴重流感疫情釀成的約1萬4000死，甚至超過2003年熱浪的約1萬9000死。

法國是第4個2019冠狀病毒疾病死亡人數破2萬的國家，前3名是美國、義大利和西班牙。根據路透社報導，美國有超過4萬1000人病故；義大利2萬4114死；西班牙2萬852死。

法國確診病例增加1.8%，來到11萬4657例，護理之家可能病例增加1.1%至4萬726例，總計15萬5383例。

不過沙羅孟也提供一些正面訊息，包括加護病房人數連續第12天下滑，減至5683人，顯示全國封鎖防疫逐漸出現成效，且染疫住院人數連續第6天下滑，來到3萬584人。

法國預定5月11日開始放寬部分管制措施，但沙羅孟強調嚴格遵守防疫規定很重要，民眾不能鬆懈。

（中央社）

2.避免群聚感染 法國徵用城堡收容染病街友

歐美疫情持續延燒，無家可歸的街友直接受衝擊。不僅糧食來源無以為繼，連安全都面臨威脅。為避免病毒在街友間擴散，部分法國地方政府開始改造城堡為染病街友的臨時收容所。

面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）衝擊，街友是最脆弱的一群。不僅毫無阻絕病毒的防護能力，若街友不幸染病，在無法隔離醫治下，群聚感染的風險大增。有鑑於此，法國政府日前已增設收容中心協助容納弱勢族群。

由於需要收容的人數暴增，社福機構空間有限，為減緩壓力，部分地方政府開始徵用城堡，作為街友與難民的臨時收容所。

巴黎西北部一個多小時車程厄爾省（Eure）為協助遭感染的街友，借用惹內維耶（Gennevilliers）市政府名下的梅尼（Ménilles）城堡，將部分空間改造成收容染病街友和低收入家庭的臨時收容所。城堡的庇護區域共可容納15人以及4組家庭。

這座城堡在平常是城鎮居民舉辦各種活動慶典的社交場所；無活動時，也會開放給高三學生當作自習室。

厄爾省政府表示，雖然收容所的運作交由協助遊民的非政府組織Ysos管理，但仍是政府社福醫療體系的一環。入住者不是從社福緊急安置體系轉介而來，就是庇護難民或無家可歸的街友。

省政府解釋，「入住的人都出現病徵，但情況還不需要住院。我們嚴格遵守所有的安全措施與社交距離。膳食是外送餐盒，到現場再加熱。入住者都在房間隔離。」艾弗勒（Evreux）醫療中心則會派醫生與護理師到城堡協助醫治。

惹內維耶市市長羅切特（Yves Rochette）表示，接到部分居民打來關切電話，對感染者入住表示擔憂。「我們向他們強調，庇護者與居民並不會有接觸。也有居民打電話來表示支持我們的決定。」

羅切特向巴黎人日報（Le Parisien）表示：「沒錯，這些人是病毒帶原者，但他們不對居民造成威脅。嚴格執行隔離，且醫生每天來兩次。照顧最需要的人，這是保護他們，也是保護我們自己」。

法國東南方德龍省（Drome）也同樣徵用科隆日（Collonges）城堡以收容染病但病情不嚴重的街友。這個有48個床位的臨時收容中心是由紅十字會協助管理。115、社福機構與非政府組織共同致力打造街友防護網，為街友們檢驗病毒。

另外，法國中部涅耶夫省（Nièvre）也徵借法國國鐵（SNCF）名下的維爾內（Vernay）城堡，提供45個床位給病情較不嚴重的染病街友，「為了減少交叉感染的風險，我們會看顧他們直到康復為止」。

（中央社）

3.民眾收入因疫情縮水 奧地利部長捐薪象徵共患難

奧地利政府今天表示，部會首長將放棄一個月的淨收入，象徵與所有因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情失去工作的民眾同甘共苦。

總理庫爾茨（Sebastian Kurz）說：「數百萬人得束緊腰帶或面臨財務困境。」

「在這段難熬的時刻，我們希望傳達同甘共苦的訊息。」庫爾茨解釋說，部會首長的薪資將捐給多個從事有關對抗COVID-19工作的組織，但沒有提供更多細節。

法新社引述奧地利最新官方數據報導，當地有470人因冠狀病毒喪命。

阿爾卑斯山脈綿延奧地利大半國土，880萬人口中，有近90萬人工時縮減。

在其他歐洲國家，保加利亞多名部長級人物也表示會捐出部分所得。世界多國同樣有類似舉措，包括紐西蘭。

（中央社）