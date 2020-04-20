美國重返太空！SpaceX 5/27首次載人航行

美國NASA宣布，SpaceX的首次載人任務，定於5月27日發射。獵鷹9號火箭(Falcon9)與乘員飛龍太空船(Crew Dragon)，將兩名美國太空人送往離地面420公里的國際太空站，這是近十年以來，美國首次進行的載人太空飛行。

物理學網(phys.org)報導，NASA署長布雷斯汀（Jim Bridenstine）在推特上說：「 5月27日，NASA將再次從美國的土地上，用美國製的火箭，發射美國太空人！」

美國在過去10年，都處於無法送人到太空的窘境，自2011年7月以來，美國一直委託俄羅斯的聯盟號火箭(Soyuz Rocket)，將美國太空人送往國際太空站。

儘管全球發生了新冠病毒大流行，但是航太總署仍然堅持這項計畫，目標是在五月份進行載人太空飛行任務，因此在過去幾個月，甘迺迪中心都仔細的做好消毒工作。NASA已確定人選，首先搭乘獵鷹9號-乘員飛龍的太空人，是羅伯特·貝肯(Robert Behnken)與道格拉斯·赫利(Douglas Hurley)。

NASA表示，火箭將在美東時間5月27日下午4:32，從歷史悠久的39A發射台起飛，也就是登陸月球的阿波羅任務，以及太空梭飛行任務所使用的發射台，現在發射台已完成改裝，太空人的登機步道早已準備就緒。

在發射升空以後，太空船需要24小時的時間才能進入國際太空站軌道，至於他們在站內停留的時間還沒決定。

乘員飛龍太空船，是SpaceX的飛龍太空船的改良版，飛龍號自2012年以來，就一直用於向國際太空站運送補給品，是所有太空站運補工作中，出勤最多的太空船，成功率也最高。（中時電子報 江飛宇）

文章來源：NASA announces first SpaceX crewed flight for May 27