股神跌落神壇 巴菲特最近猛「突槌」

巴菲特被眾家投資人封為股神，其實他的投資錯誤也不少，尤其是最近新冠肺炎疫情期間，他的幾個投資標的及買入賣出點，都讓人覺得股神是否真已光芒漸失。

其實早在10前，巴菲特開始投資科技股（在此之前，他不太碰科技股），但他選擇的卻是IBM，而不是已經推出第一代iPhone 3年的蘋果，結果IBM的表現大家都知道知道的，2016年他認賠出脫了大部分的IBM持股，才開始大買蘋果股票，但那時蘋果股價早已不可同日而語了 。

最近疫情期間，股神的投資「突槌」的狀況更多了。4月3日，美國證監會(SEC)披露的資料顯示，巴菲特的公司柏克夏海瑟威以22.96-26.04美元的價格區間內出售了美國達美航空1299萬股（總倉位的18％）的股票，減持後，該公司目前持有達美航空58900759股。

2月27日，在市場開始恐慌下跌之際，柏克夏海瑟威曾以平均46.40美元的價格購買了97.6萬股達美航空，這筆投資如果按24美元的出售價格計算，股神虧損了48％。

該公司還以31.38-33.97美元的價格區間出售了230萬股 （ 總倉位的4％）的美國西南航空的股票。減持後，該公司目前持有西南航空51334964股。

此外是銀行股，4月10日，SEC公佈的文件顯示，巴菲特的柏克夏海瑟威公司出售了價值約3,000萬美元的紐約梅隆銀行股票。該公司以每股約35美元的價格出售了869,103股紐約梅隆銀行的股票，使其在該銀行的持股比例從約10.4％降至9.8％。此外，美股10％以下股份變動無需再披露。

巴菲特在3月3日完成對紐約梅隆銀行的增持。按照3月3日增持923.49萬股，平均每股40美元左右估算，「股神」這筆交易可能斥資3.8億美元。不過，在巴菲特買入後，銀行股繼續大跌，股神也沒有躲過這輪調整。紐約梅隆銀行股價曾在3月18日的暴跌中最低觸及26.40美元，較巴菲特的出手價一度下挫超30％。

柏克夏海瑟威第一至第五大持倉分別為：蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、富國銀行，今年迄今集體收跌，表現分別為-3％、-21％、-9％、-25％、-33％。亞馬遜為其持倉表現較好之一，年內漲28％。（中時電子報 趙永紝）

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