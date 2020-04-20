日本每人10萬日圓補助金 拚5月中旬發放

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本政府為發給每人10萬日圓，在2020年度補正預算案增列近9兆日圓，盼月底前經國會審議通過，5月中旬開始發放。

日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）報導，日本政府因應疫情，將實施規模逾108兆日圓（約新台幣30兆元）的緊急經濟對策，7日決定2020年度補正預算案一般會計歲出部分，編列16兆8000多億日圓。

不過，這份本來已經過內閣會議通過的補正預算案，因為發放補助金的政策出現急轉彎而重新編製。

重新編製的部分是增列預算以便發給每人10萬日圓（約新台幣2萬8000元）補助金，來取代原先只針對收入受影響的家戶發放每戶30萬日圓補助金。

原本針對收入減少家戶補助金需花費約4兆日圓；發給每人10萬日圓則需要約12兆8800億日圓，因此必須在預算案歲出部分增列約8兆8800億日圓，財源來自加發公債。

因此，日本政府今天在臨時內閣會議通過2020年度補正預算案，在一般會計歲出部分增列約8兆8800億日圓，總額達史上最高的25兆6900億日圓，也讓緊急經濟對策規模從原先的108兆日圓，來到117兆1000億日圓。

2020年度補正預算案較原先預定晚了一週，預計27日送進國會審議，並希望在月底黃金週長假前通過。每人10萬日圓補助金需要透過郵寄或網路提出申請，目前日本政府以5月中旬作為發放目標。

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